Empresário Marcello Moura assume Presidência da ACISA

O empresário Marcello Moura assumiu a Presidência da Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agrícola do Acre (Acisa) no último dia 1º de janeiro e já planeja as ações que serão executadas ao longo de 2021. Devido à pandemia do novo Coronavírus, não foi realizada solenidade de posse.

Nesta quinta-feira (07), o presidente da CACB, George Pinheiro, esteve com Moura para parabenizá-lo, fazer um brinde e formalizar a posse. “Para nós, é uma honra muito grande fazer parte deste momento”, disse.

Marcello Moura disse que está dedicando os primeiros dias de sua gestão para planejar, junto com a equipe técnica e demais membros da Diretoria, projetos que visam ao fortalecimento do comércio em geral, com foco no empreendedorismo.

“Estamos começando um ano desafiador, com a certeza de que iremos superar a crise, com muito trabalho. Assumo a honrosa Presidência da nossa Acisa com a missão de contribuir com nossa categoria, com o desenvolvimento do nosso estado, visando sempre ao fortalecimento da economia”, destaca.

Marcello Moura observa que os governantes atuais têm um bom relacionamento com a iniciativa privada, inclusive, com um governador empresário.

“Essa característica nos ajuda muito, acredito em grandes parcerias para os próximos anos. Para enfrentar e superar crises, precisamos unir forças com os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, e com as demais instituições. É fundamental implantar, de uma vez por todas, a cultura empreendedora, começando pelas nossas escolas, impulsionando a formação daqueles que logo estarão no mercado de trabalho, além de valorizar e incentivar o associativismo”, afirmou.

Para Marcello Moura, diante dos desafios é fundamental encontrar alternativas para superar a crise. Por isso, ele pretende, junto com toda a Diretoria da Acisa, trabalhar para o fortalecimento do comércio em geral, com o aquecimento da economia, garantindo a geração de emprego e renda.

Marcello Moura ficará à frente da Acisa pelos próximos dois anos.