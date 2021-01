Durante pandemia serviços de saúde mental são reforçados

Assim como a saúde física, a saúde mental é primordial para o equilíbrio corporal, social e para o próprio indivíduo sentir-se bem no contexto pessoal e para com a sociedade. E em tempos de pandemia, a necessidade de cuidar dessa área se mostrou ainda mais importante.

Para contribuir e auxiliar a população acreana no contexto psicológico, o estado dispõe do Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac), que somente este ano realizou mais de 20 mil atendimentos médicos e psicológicos. Além destes, são realizados os trabalhos nas áreas de enfermagem e serviço social.

Ofertando os serviços clínicos, psiquiátricos e psicológicos, a unidade passou por uma reforma recente para o melhor acolhimento e tratamento dos pacientes internos e externos. Com a pandemia, mudanças com relação a fluxos foi necessária.

“Estabelecemos um novo protocolo de atendimento, a fim de garantir a proteção dos pacientes internos com relação ao coronavírus. E também para que os externos não ficassem sem a assistência devida”, explica o gerente-geral do Hosmac, Halisson Lima.

Durante todo o ano de 2020, a gerência do hospital se preocupou em proporcionar ações que pudessem contribuir para o tratamento dos pacientes internos por meio de ações lúdicas.

“Realizamos diversas atividades, tanto para os pacientes quanto para os profissionais, objetivando propiciar o bem-estar social, considerando o período que exige um equilíbrio emocional ainda maior”, enfatiza o gerente.

Fluxo

Para buscar o atendimento, o cidadão precisa ser encaminhado pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Após a triagem o paciente é encaminhado para o especialista conforme a sua necessidade.