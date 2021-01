Gladson exalta  trabalho da artista plástica Maysa, de Mâncio Lima     

O governador Gladson Cameli ganhou um retrato seu desenhado em grafite pela artista Maysa Nely, de 18 anos, moradora de Mâncio Lima.

Ela desenha desde criança, mas foi durante os últimos oito meses de pandemia que aprimorou a técnica. Ela é autista e autodidata.

Maysa recebe o apoio da prefeitura para desenvolver ainda mais essa técnica.

“Segundo a Maysa esse trabalho é uma forma de demonstrar sua gratidão pelo nosso esforço em priorizar a vida das pessoas e defender as cores do nosso querido estado do Acre”, disse o governador.