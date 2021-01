Novos espaços de esporte e lazer divertem moradores da Cidade do Povo

Somando aos diversos equipamentos de esporte e lazer entregues à população rio-branquense, na gestão da prefeita Socorro Neri. Mais dois equipamentos, localizados na Cidade do Povo, não tiveram solenidades de inauguração, em razão do período da pandemia causada pelo novo coronavírus. No entanto, estão sendo usados pela comunidade desde que ficaram prontos.

A quadra de grama sintética e o parque infantil ficaram prontos durante a pandemia e a população passou a fazer uso.

Diante de todo o cenário vivenciado à época, a gestão optou por não realizar a solenidade. Mesmo assim, a prefeita cumpriu o que foi pactuado com a população e deixou pronto para que a comunidade do bairro pudesse usufruir.

A quadra de grama sintética contou com emenda parlamentar do senador Sérgio Petecão e contrapartida da Prefeitura de Rio Branco.