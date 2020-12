Sem fazer alarde ou tocar trombetas, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nicolau Júnior (PP), está corrigindo todos os eventuais problemas internos da chamada Casa do Povo.

Os episódios ocorridos por determinação da Justiça, para averiguar possíveis irregularidades, o estimulou ainda mais a colocar “a instituição nos eixos” como deve ser.

Aguarda sobriamente todo o desenrolar dos processos. Tem a confiança dos demais 23 parlamentares. Enquanto isso, vai fazendo os ajustes legais tornando o Poder Legislativo transparente. Entre as metas, estão os servidores que reivindicam um plano de cargos, carreiras e salários há bastante tempo.

“Uma pessoa magoada fala mal da outra para mantê-la distante evitando mais sofrimento e não por ódio ou inveja; invejar o quê?”. (O Mestre da Existência)

. “A Secretária de Comunicação do governo, Silvânia Pinheiro, é mais do que uma secretária, é uma pessoa que me ajuda em tudo , é também de minha inteira confiança, vai continuar me ajudando”.

. Foi o que disse à COLUNA o governador Gladson Cameli.

. Silvania continua exatamente onde começou, na Secom.

. Quanto ao chefe da Casa Civil, advogado José Ribamar Trindade, se depender dele (governador) e da legislação, vai para o TCE sim.

. Em breve!

. Ribamar é preparado e qualificado para a função, do contrário não estaria onde está, o cargo mais importante de um governo, a Casa Civil.

. Coletiva de final de ano de imprensa é sempre bom para rever antigos e novos amigos que a pandemia afastou.

. Um olhar, um gesto com a cabeça, um toque de mão, de cotovelo…valeu a pena, foi ótimo!

. A quem interessar possa:

. Uma das coisas mais difíceis do mundo para um cantor, jornalista, ator, escritor ou algo parecido é conseguir sair da política voltando a praticar na vida o que mais ama, no meu caso, o jornalsimo, leitura, escrita e o estudo.

. Não renuncio a isso por nada, nada mesmo!

. De qualquer maneira agradeço lembranças e convites!

. Um amigo de Brasiléia, o Duplani, amante da música por excelência, era funcionário do BB e pediu demissão; coisa de 30 anos atrás, encontrei-o na rua e perguntei:

. “Mais amigo, o que você fez, e o banco?”

. Ao que serenamente me respondeu:

. “E eu? O banco não Astério, eu!

. Nunca me esqueci!

. Final de ano sem festas, abraços e lambisgoia!

. Até que a vacina chegue.

. A propósito, depois de um estudo aprofundado no meu laboratório descobri que a Coronavac/Butantã, da China, é a menos perigosa.

. O único problema é a pessoa virar comunista que faz chá de miolo de gente para ter o poder da telepatia.

. A terra não é redonda nem plana, é quadrada!

. Bom dia presidente, o Maia disse que…

. Eu lá quero saber de p* de Maia!

. (Enquanto alguns espumam pela boca, eu me divirto com as doidices do capitão).

. A culpa é do PT de lá!

. Bom dia de novo!