Após críticas, governo mostra pacientes falando ao telefone com familiares no Into       

Após intensas críticas da população e dos deputados, a Secretaria de Saúde saiu a público com imagens de pacientes conversando com familiares. A falta de comunicação sobre o estado do interno era a principal crítica aoà gestão do Into. O Into atualmente tem o maior número de pacientes graves internados por causa da Covid-19 no Acre, e a rotina dos profissionais foi alterada, “assim como também a vida de quem segue do lado de fora da unidade e está com parentes internados pelo novo coronavírus”, segundo a Agência de Notícias do Acre.

Pacientes internados nas enfermarias não são impedidos de falar com seus familiares. As ligações telefônicas são realizadas diariamente pelo próprio paciente entre o período de 10 às 22 horas, com duração de até cinco minutos. “O que fica esclarecido é que podem ocorrer alterações dentro do horário estabelecido”, diz a Agência.

Diariamente, o boletim médico do paciente é disponibilizado junto ao Serviço de Assistência Social. Como forma de humanizar a comunicação entre paciente e familiar, uma sala foi preparada para ligações em videochamada que são realizadas diariamente. O mesmo acontece com o banho de sol no espaço terapêutico do hospital, onde pacientes com condições clínicas para tal, são acompanhados pela equipe técnica, em dias alternados, e onde os familiares podem vê-los à distância a fim de evitar aglomerações e o risco de contaminação.

O fluxo estabelecido dentro da unidade tem o objetivo de assegurar transparência dos processos e aproximar os familiares dos pacientes e são realizados de diferentes formas com o apoio de uma equipe multiprofissional formada pelo Serviço Social, humanização, enfermagem e, principalmente, os médicos que acompanham a evolução dos pacientes.