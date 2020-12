Reforma do prédio da Sefaz de Cruzeiro do Sul está 90% concluída

As obras de reforma do prédio da Secretaria da Fazenda (Sefaz) em Cruzeiro do Sul já estão 90% concluídas, faltando apenas alguns ajustes para serem entregues.

Equipes da Sefaz e da Seinfra realizam periodicamente vistorias no prédio, que segundo o diretor de administração tributária da Sefaz, Clebes Monteiro, está recebendo manutenção no piso, telhado, pintura, melhorias no deck e espaços de acessibilidade.

Para o secretário de Infraestrutura, Ítalo Medeiros, o objetivo com as ações de melhoria dos espaços públicos é também uma forma de demonstrar preocupação com os servidores, promovendo valorização e dando a eles melhores condições de trabalho.