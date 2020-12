PM faz balanço das operações em comunidades remotas do Juruá: 130 kg de droga apreendidos

A Polícia Militar do Acre, por meio da Companhia de Operações Especiais (COE) do 6° Batalhão, deu continuidade na execução da Operação Hórus, o programa de combate aos crimes de fronteira do Ministério da Justiça e Segurança Pública. As ações mantiveram-se durante os meses de novembro e dezembro, nos municípios que compõem o Vale do Juruá.

Grande parte das ações policiais contou com a integração das demais forças policiais e do Exército Brasileiro, e teve como objetivo combater o narcotráfico na região.

Como resultado, foi feita a apreensão de pouco mais de 130 quilos de entorpecentes, de uma arma de fogo e ainda, a prisão de dois foragidos da justiça.

O comandante da COE, 2° tenente Daniel Santos, avalia como positivos os resultados e reafirma que o trabalho integrado das instituições é o sucesso do programa.

As missões alcançaram os municípios de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, com ações nas áreas ribeirinhas e terrestres.

O tenente-coronel Evandro Bezerra, comandante do 6° BPM, afirma que a Polícia Militar tem se esforçado em atender toda a sociedade acreana, em especial, os que moram nos locais de difícil acesso. “Combater o narcotráfico na região nos permite levar um futuro melhor para nossas famílias. Agradeço a parceria com as demais instituições e estaremos juntos nas próximas ações”, disse o comandante.

Assessoria de Comunicação do 6° BPM/PMAC