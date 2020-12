Gladson anuncia reta final da reforma do aeroporto de Feijó; veja imagens       

O governador Gladson Cameli anunciou nesta sexta-feira (18) que a revitalização do terminal de passageiros do aeródromo de Feijó já está em fase final.

“No local, em parceria com a prefeitura do município, também realizamos a melhoria do acesso ao aeroporto, manutenção da pista de pouso e instalação da iluminação noturna e cercamento”, informou Cameli, divulgando imagens inéditas do projeto.

O governador diz que o compromisso de sua gestão é manter a ligação aérea entre os municípios em perfeito funcionamento, além de garantir segurança aos passageiros e seguir as exigências da Agência Nacional de Aviação (Anac).

As fotos divulgados pelo governador: