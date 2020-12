Abate de bovinos e suínos cresce no Acre em 2020, mostra Fórum de Desenvolvimento

O abate de bovinos cresceu no 3º trimestre de 2020. Foram 94,518 mil cabeças, quantidade 4,0% superior à obtida no 2° trimestre de 2020, mas 11,9% abaixo da registrada no 3º trimestre de 2019.

Foi o menor resultado para um 3º trimestre dos últimos 4 anos. A queda no abate de bovinos vem desde o segundo trimestre, conforme o IBGE, a causa principal é a restrição da oferta de fêmeas pelos pecuaristas.

Já o abate de suínos alcançou 13,168 mil cabeças no 3º trimestre de 2020, o que representa aumentos de 11,8% em relação ao mesmo período de 2019 e de 13,1% na comparação com o 2° trimestre de 2020. Conforme o IBGE, esse é maior resultado da série histórica.

O desempenho recorde das exportações de carne suína no período também contribuiu com o resultado do setor. Os dados foram publicados pelo IBGE no dia 10/12. Para mais informações sobre a economia acreana, consulte o site do Observatório do Fórum Empresarial do Acre.