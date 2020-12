DIRIGENTES DO MDB devem colocar o nome do deputado federal Flaviano Melo (MDB) como candidato ao Senado, nas discussões que serão travadas com aliados, para a formação de alianças para a eleição majoritária de 2022.

O assunto deverá ser colocado em discussão na executiva regional, mas já há consenso sobre esta indicação. Um influente membro do MDB disse ontem ao BLOG DO CRICA que, entre os nomes que estarão disponíveis para senador na aliança que elegeu Gladson Cameli na última eleição, o do Flaviano Melo é o que maior tem cacife para somar numa chapa majoritária.

E enumerou: “Flaviano Melo é um dos nomes mais respeitáveis e tradicionais da política acreana; o MDB é um partido estruturado em todos os municípios, com prefeitos; vereadores espalhados pelo estado, além de contar com dois deputados federais, dois deputados estaduais, um senador; o que somaria em qualquer coligação mais que outro partido”.

O MDB, neste cenário, teria de abrir mão de disputar o governo, e caso sejam postas as candidaturas a governador do Gladson Cameli e do senador Sérgio Petecão (PSD), o partido teria que optar em se aliar com um dos dois.

Mas isso, só com o processo de alianças formatado. Seria uma segunda fase. O certo é que o jogo o Senado foi aberto no MDB.

O CPF É DO GLADSON

DE UM CAMINHO o governador Gladson não deve se desviar: o de baixar o teto de gastos com pessoal, hoje acima do previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Não pode incorrer em crime de responsabilidade para agradar deputado, pois, o CPF é o seu.

MUITO SIMPLES

Não tem muito segredo. Os espaços no governo terão que ser reduzidos, porque a lei exige. E a redistribuição deve ser feita de acordo com a importância de cada partido. Não pode um partido nanico, que não tem um prefeito no estado, um vereador na capital, um deputado estadual, ter melhor tratamento que uma sigla forte. E, essa distorção tem que ser corrigida na reforma.

VALE O QUE PESA

NA POLÍTICA, um partido vale pelo peso da sua influência, é isso é que o Gladson tem de entender, não pode adotar a política do coitadinho, por ser amigo do dirigente. Política é pragmatismo.

SAIR DESTE FURACÃO

A PREFEITA Socorro Neri está saindo bem da prefeitura, deixando a casa em ordem, com obras, e deveria pular fora deste furacão de repasse financeiro às empresas de transporte coletivo, fato que está sendo desgastante para a sua imagem.

DEIXAR PARA O SUCESSOR

FALTAM POUCOS dias para entregar a prefeitura ao sucessor, e como os vereadores não querem votar o projeto do subsídio, tem que deixar para o futuro prefeito resolver. E, ponto final!

FIM DE UM CICLO

UMA FIGURA do governo comentou ontem ao BLOG de que, o fato do Gladson ter apoiado a Socorro Neri foi pessoal, e não significa aliança com o PSB, ciclo fechado com o fim da eleição.

POSIÇÃO CLARA

OBSERVOU AINDA QUE, em 2022 é outro cenário, com a tendência do palanque do governador Gladson Cameli ser composto com aliados que o elegeram ao governo, e apoiar a reeleição do presidente Bolsonaro, do qual o PSB é adversário.

EXEMPLO DO BOCALOM

CITOU o exemplo do prefeito eleito de Rio Branco Tião Bocalom, a quem não apoiou, mas já se afinou após o resultado eleitoral.

SOMARÁ PARA A LEGENDA

A assessoria do deputado federal Léo de Brito (PT) diz que, ele respeita a decisão da prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, de ser candidata a deputada federal, o que soma na legenda do PT.

EXPLICAÇÃO DA SESACRE

EM NOTA ao BLOG, a assessoria de imprensa da SESACRE confirma a denúncia da falta do medicamento Tacrolimo, cita que, já foi pedido ao Ministério da Saúde, que centraliza o repasse. Mas, tem de reiterar o pedido, vidas estão em jogo.

COM O COMPROMISSO

O GOVERNADOR GLADSON, se repassar o DEPASA para a PMRB, como quer o prefeito eleito Tião Bocalom, deveria avisar antes, que não repassará nem um centavo para manter o sistema, no qual o governo investe todo mês uma fortuna para funcionar.

CRIA OS FILHOS

QUEM casa com a viúva, cria os filhos, diz o velho ditado.

NÃO DEIXA O PSDB

O VICE-GOVERNADOR Rocha ligou ontem para garantir que a deputada federal Mara Rocha, sua irmã, não sairá do PSDB, e que o partido estará junto com o PSL, na eleição de 2022.

FICOU UM RANÇO

BASTA conversar com um petista mais influente, para se chegar à conclusão que ficou um ranço com o PCdoB, que só veio apoiar o candidato Daniel Zen (PT) à PMRB, porque foi rejeitado pelo PSB.

PELO BEIÇO

OS PETISTAS não deixam de ter razão da chateação com o PCdoB, que só veio apoiar o PT na eleição, porque foi pelo beiço.

BREQUE NO NEGACIONISMO

O STF deu um breque nos negacionistas da vacina contra a Covid-19, ao aprovar sanções para quem não for se vacinar.

AGINDO BEM

E NESTE CONTEXTO, o governador Gladson atua com sabedoria, ao ficar longe da briga ideológica idiota sobre a origem da vacina, prometendo trazer para o Acre a que for liberada pela ANVISA.

FORA DO GOVERNO

O VICE GOVERNADOR Major Rocha disse ontem ao BLOG que se sente fora do governo, mas que nunca fechou a porta ao diálogo.

FRASE MARCANTE

“Todos pedimos que se aplique a lei, e todos tratamos de fugir ao cumprimento de algumas delas.” Émile-Auguste Chartier.

DISCUSSÃO MACABRA

DISCUSSÃO FECHADA na Câmara Municipal de Rio Branco, sobre o abandono do cemitério central da cidade, entre a base do prefeito Jorge Kalume e a oposição, com o então vereador Zamir Teixeira, criticando duramente o prefeito por não ter mandado refazer o muro do cemitério, derrubado por um vendaval. -É um absurdo! Uma falta de respeito com os mortos! Bradava um irado Zamir.

O vereador Wincler Colier (PDS), com a sua tradicional fina ironia pede um aparte, e faz uma contestação demolidora e humorística: – Não sei o motivo de tanta briga por causa do muro de um cemitério! Quem está fora, não quer entrar; e, quem está dentro não pode sair.

Acabou o debate na hora. Do livro “Última Chamada para Manacapuru” – Luis Carlos Moreira Jorge.