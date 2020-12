No Acre, apenas 5 diplomações dos novos eleitos são  presenciais     

Apenas quatro diplomações de eleitos no Acre serão presenciais. Em Xapuri, a diplomação ocorreu de forma presencial no dia 11 de dezembro. As próximas serão Capixaba Acrelândia, e Plácido de Castro no dia 16 de dezembro, e Senador Guiomard em 18/12.

Ou 23% dos municípios terão cerimônia física para diplomar seus eleitos.

O critério da diplomação -presencial ou virtual –fico a cargo do presidente de cada Junta Eleitoral: por meio de videoconferência, com a participação de eleitos e demais autoridades; ou de forma presencial, tomando-se todas as medidas de segurança sanitárias determinadas pelos órgãos competentes.