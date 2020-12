No Croa, festa de réveillon será sem fogos, muito contato com a natureza e cuidados sanitários         

A comunidade do Rio Croa está oranizando uma festa de réveillon, mais uma iniciativa que busca a retomada da atividade turística no Estado do Acre –e mais um evento cuja divulgação conta com apoio da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo.

“2020 foi de superação! Então venha comemorar respirando ar puro. Desfrutar do primeiro amanhecer de 2021 as margens do rio Croa. Voce quer ter um virada de ano sem aglomeração? Com os protocolos de segurança e muita animação ao ar livre? Com o som da floresta, praticando ritos espirituais de cura e agradecimento? Teremos muito batuque de tambor e arrastado dos pés descalços na grama verdejante”, oferece a comunidade na propaganda da festa que não terá queima de fogos. “Respeitamos o descanso dos animais e não queremos assustá-los”, diz a organização.

A retomada da atividade turística no País é uma realidade. Pelo sexto mês seguido, o índice de atividades turísticas registrou alta. Entre setembro e outubro deste ano, o índice cresceu 7,1%, impulsionado pelos serviços de alojamento e alimentação, que avançaram 6,4% e representam, por exemplo, hotéis e restaurantes, segundo o Ministério do Turismo.

No acumulado dos últimos seis meses analisados o setor já registra um ganho de 102,6%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada nesta sexta-feira (11.12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Não há dados do Acre. Apenas 12 Estados são avaliados.

No Governo do Estado, há otimismo, aguardando alguns fatores como a volta dos voos regulares e a vacina contra Covid-19 para que as pessoas se sintam seguras e voltem a viagjar.

“O Acre vai se consolidar como um destino de turismo de natureza”, projeta a secretária de Empreendedorismo e Turismo, Eliane Sinhasique. “Estamos muito esperançosos de que a vacina contra o covid-19, seja aplicada em todos para que o medo não paralisem as pessoas em suas próprias cidades”, completou.

E o ponto de alavanca é realmente o turismo de base comunitária, como pretendem os moradores do Croa com seu ´Revéllion na Floresta´. “Vai dar certo! O Croa, no Vale do Juruá, já se consolidou como um destino turístico de base comunitária”, festa Sinhasique.