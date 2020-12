Gonzaga anuncia emendas para melhoria de acesso em comunidades do Juruá   

O deputado Luiz Gonzaga disse nesta terça-feira (15) que visitou comunidades em Mâncio Lima e Valparaíso. Ele citou a recuperação do hospital de Mâncio Lima, obra do governador Gladson Cameli. Em janeiro deve estar tudo pronto.

“Outra coisa é a recuperação da rodovia AC 405, onde boa parte do recapeamento já está pronto. Eu só tenho a agradecer pelo governo estar trabalhando”, disse, afirmando que em Cruzeiro do Sul também há notícia boa para a população com a OCA quase pronta também.

Ele comentou sobre o torneio de futebol que tradicionalmente apoia em Valparaíso. “O futebol é uma alegria para a comunidade”, disse o parlamentar do PSDB. Melhoria nos acessos é uma reinvidicação comuns às comunidades.

Ele apresentou emendas para Porto Walter e Cruzeiro do Sul realizarem limpeza nos rios e acessos rodoviários. Gonzaga esteve também na comunidade da Foz do Valparaíso, onde há presença forte da prefeitura.