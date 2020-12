GANHAR UMA ELEIÇÃO tem o seu mérito, mas não é o componente mais complicado da política. A maior complicação começa quando se chega ao poder, se debruça sobre um orçamento minguado, muito longe de atender as demandas de uma cidade que cresceu de forma desorganizada na periferia. É o caso de Rio Branco. As cobranças da campanha vêm a galope, na medida em que a gestão for avançando.

Por tudo isso, os desafios do prefeito eleito Tião Bocalom não serão poucos a partir de janeiro, quando assumir o comando da maior prefeitura do estado. Um outro complicador, além de um orçamento pequeno, é que, ele vai suceder uma prefeita bem avaliada, que estará entregando a máquina municipal saneada, e com obras por toda a cidade.

Quando se sucede um prefeito medíocre, é fácil criar uma imagem positiva, porque até a mão de cal que for aplicada no meio fio das ruas vai aparecer.

Não é o caso da Socorro Neri, uma boa prefeita, com mais acertos do que erros. Onde a PMRB não conseguiu chegar, na periferia, o Bocalom terá de chegar, porque prometeu durante a eleição. Serão cobrados ramais com tráfego o ano inteiro, produção agrícola, porque foi prometido.

Enfim, os desafios do futuro prefeito Tião Bocalom são imensos. Ao fim dos primeiros 120 dias, já deverá se saber se a sua gestão vai decolar ou não. A torcida é que decole, porque ganhará o povo. É esperar para saber se o Bocalom é bom na prática, como foi na teoria. Maktub!

APOSTOU ERRADO

O PREFEITO de Epitaciolândia, Tião Flores, apostou errado quando se filiou ao PP. Foi lhe prometido em troca da filiação um apoio que nunca chegou. Quando a esmola é grande, até o cego desconfia. O Tião não desconfiou, e acabou perdendo a eleição.

SAIU PEQUENO

O PSB SAIU UM ANÃO da eleição municipal. Perdeu as três prefeituras que tinha antes do início da recente campanha, as de Acrelândia, Epitaciolândia e Rio Branco. Chegará fraco em 2022.

NADA DEU CERTO

OUTRO PARTIDO para quem também nada deu certo na eleição municipal, foi o SOLIDARIEDADE. Esperava fazer três prefeitos e vereadores na capital. Não elegeu um prefeito e nem vereador.

ÚNICO PILAR

TAMBÉM DEVERÁ chegar em 2022 sem peso na mesa de negociações políticas. Não tem um deputado estadual. O SD está restrito hoje ao mandato da deputada federal Vanda Milani (SD).

GRANDE VENCEDOR

O GRANDE VENCEDOR da última eleição municipal foi o PP, que elegeu os prefeitos dos dois maiores colégios eleitorais do estado, tem vereadores na capital, e dois deputados estaduais.

NÃO TEM OUTRA CONVERSA

O GOVERNADOR Gladson Cameli não tem outra conversa a ter com os dirigentes do PP, se quiser de fato reativar a sua atuação no partido, ao não ser de perguntar se vão apoiar sua reeleição.

MUITO SIMPLES

CASO NÃO TENHA o compromisso de apoio certo para a sua reeleição, não tem motivo ao Gladson Cameli de voltar a se engajar nas atividades partidárias do PP. Tudo muito simples.

DEBAIXO DO BRAÇO

O BLOG tem a confirmação de boa fonte que, a prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, vai colocar debaixo do braço a candidatura do irmão Tadeu Hassem, a deputado estadual.

APENAS POR ISSO

A PREFEITA FERNANDA HASSEM pode até negar por ainda estarmos há dois anos da eleição, e por conveniência política, mas o jogo a ser jogado em 2022, em Brasiléia, será esse.

NOME FORTE

UM NOME MUITO FORTE para 2022, na disputa de vagas na Câmara Federal, é o da deputada federal Jéssica Sales (MDB). Conseguiu ao longo do mandato ter luz própria no Juruá.

DEIXAR DE LADO

PARA o prefeito eleito de Epitaciolândia, Delegado Sérgio Lopes, ter sucesso na sua gestão, ele deve deixar à margem da sua administração, figuras que há décadas estiveram no poder.

ENQUANTO SEU LOBO NÃO VEM

É POSSÍVEL que o deputado Gerlen Diniz (PP) continue como líder do governo por mais um período. Se depender do governador Gladson Cameli, não haverá mudança neste posto na ALEAC.

CEDO PARA DISCUSSÃO

O SENADOR PETECÃO (PSD) não pretende colocar em discussão uma candidatura sua ao governo de imediato. Diz que, primeiro, quer ver como é que ficarão as composições políticas.

NÃO TEM NOS QUADROS

O MDB defende uma candidatura própria do partido ao governo em 2022. Mas, para o projeto vingar terá de ir buscar um nome de relevância política fora dos seus quadros, para uma filiação.

PERÍODO DE RECOLHIMENTO

O VICE-GOVERNADOR ROCHA tem dito que vai entrar num período de recolhimento político, evitando entrar em confronto. É outro que vai esperar a definição do novo quadro político.

FRASE MARCANTE

“Nos olhos do jovem, arde a chama. Nos olhos do velho, brilha a luz”. Victor Hugo, escritor.

ÚLTIMA CHAMADA PARA MANACAPURU

FOI O TÍTULO do livro que escrevi, já faz bom tempo, contando histórias de humor da política acreana. A partir de hoje vou criar um espaço destinado à reprodução dessas passagens burlescas.

SÃO PUTAS MESMO

O RIO BRANCO era o clube da elite da capital, nas décadas de 60 e 70. Para se ter acesso ao seu quadro de sócios, tinha que ser feita uma devassa na vida dos interessados. Mulher com a mais leve suspeita de não ser pudica, nem pensar que não dançava em seus salões. Baile de Carnaval. Lá pelas tantas, chega na porta de acesso, o saudoso odontólogo Marães Câmara, um boêmio por natureza, e dotado de fino senso de humor, agarrado com três conhecidas prostitutas, todos embriagados. O Porteiro, todo cioso do seu dever, chama Marães em particular, e de forma educada, lhe adverte: – Doutor Marães, infelizmente, o senhor não vai poder entrar no baile com estas mulheres. Indagado por um furioso Marães sobre o motivo, o porteiro lhe fala baixinho: -estas mulheres, Doutor, são suspeitas! Marães retruca de dedo em riste: -Você está enganado, estas mulheres não são suspeitas de coisa alguma, são putas mesmo! E, fulminou: – As suspeitas, meu senhor, estão todas lá dentro brincando carnaval. E passe bem! Deu meia volta, e foi comemorar o carnaval no puteiro “Porta Aberta”. Do livro “Última Chamada para Manacapuru” – Luis Carlos Moreira Jorge.