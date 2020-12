O governador Gladson Cameli tem uma capacidade de se reinventar como nenhum outro político. Se uma situação política criada por ele lhe for desfavorável, já parte para outra sempre avançando. Vira logo a página. Não é de ficar lambendo feridas, lamentando o que não deu certo.

Cameli acaba de anunciar um ano de 2021 com obras, geração de renda e emprego. Isto, sem contar que a vacina contra o coronavírus está às portas. Com todo atraso até o mês de junho todos os acreanos deverão ser vacinados, criando um clima de otimismo, alegria, esperança e vida que vai contagiar a todos.

É possível dizer que Gladson Cameli vai chegar em dezembro de 2021 muito bem avaliado.

Porém, nada é fácil para um governante. No plano político-partidário vai precisar de muita habilidade para lidar com a precoce pré-candidatura ao governo do senador Sérgio Petecão que, inclusive, é ancorada na aliança PSD/PROGRESSISTA.

Para ficar no PP terá que ter a garantia de que o partido vai com ele em 2022, do contrário, a melhor opção é voar para o ninho tucano. Ser do partido do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) é relativo em uma província como o Acre. Fosse assim, o coronel Ulisses seria o governador e o deputado Roberto Duarte o prefeito eleito de Rio Branco. Não são! Ademais a eleição vai se dá em dois turnos onde tudo é possível.

“O valor de um homem é das sobrancelhas para cima”. (Desembargador Jorge de Araken, morto pela Covid-19)

. Consta que o presidente Jair Bolsonaro, que se elegeu pelo PSL, deverá ser filiar ao Republicano ou Patriotas para disputar a reeleição.

. Pesquisa Data/Folha apontando boa avaliação de Bolsonaro; a maioria não atribuiu as mortes da pandemia a ele, mas 43% acha que falta organização do governo no tocante a vacina.

. O Republicano é do grupo político da ex-deputada Juliana Rodrigues e o Patriotas do Julinho.

. O governador Gladson não precisa se filiar a um desses partidos para vencer uma reeleição, entende Jurubeba!?

. A deputada Mara Rocha, independente dos perrengues políticos com o governado é atuante, ajudando o estado com emendas parlamentares.

. Prefeito eleito de Epitaciolândia, delegado Sérgio Lopes (PSDB), tem como princípio fazer uma gestão honesta e transparente.

. Sem esquemas de corrupção!

. Tem tudo para fazer a diferença!

. A propósito, o jovem Everton Soares, filho do Edilson e da Ana, que disputou a eleição com o delegado Sérgio Lopes pelo PSL, é apontado na cidade como provável candidato a deputado estadual.

. A Executiva do PSL vai apostar as fichas nele!

. Se vencer, também será bom para todo o Vale do Acre, que está sem representante desde 2018.

. Sérgio Lopes, Everton Soares representam a renovação natural da política na região que, com certeza, vai se mesclando com lideranças tradicionais.

. “Tudo flui”, Heráclito de Éfeso, o “Obscuro”.

. “A mudança é só na aparência, nada muda, nada flui na realidade”, Parmênides de Eléia.

. Quem estaria certo?

. O H ou P?

. Um idoso de 91 anos é o mesmo bebê de quando nasceu ou é outra coisa qualquer, já que tudo está em permanente transformação?

. Pois é, as clínicas estão cheias de pessoas que ficam fazendo essas perguntas metafísicas.

. O Salmos 139 tem uma boa resposta!

. O presidente Bolsonaro deveria aderir ao programa “Produzir para Empregar”.

. Bom dia!