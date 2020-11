Gladson vira a página depois de domingo!

O governador Gladson Cameli (PP) está ciente de que no próximo domingo será o momento de virar a página do processo eleitoral para um novo momento de crescimento econômico e prosperidade no Acre. Quem ganhou, ganhou; quem perdeu, perdeu.

Apesar da pandemia do coronavírus e das campanhas eleitorais o estado não parou, mas as disputas políticas se sobressaem muito nesse período.

“Temos feito muito pelo estado, mas ainda há muito para se fazer”, disse ele, para quem, depois das eleições, os eleitos devem se unir para melhorar a vida do povo, principalmente na geração de emprego e renda. “Temos a responsabilidade de cuidar das pessoas que nos elegeram”, afirmou.

Segundo Gladson, este final de ano pretende prestar contas de tudo o que fez nos dois últimos anos. Foram muitas obras, muitas atividades importantes, mas a campanha eleitoral ocupa muito espaço.

“Enquanto for governador desse estado pretendo continuar trabalhando muito. Nos próximos dois anos faremos muitas obras, chegou a hora de virar a página”.

Enrolados nas contas

Consta que um prefeito e quatro vereadores podem ser impedidos de assumirem os mandatos a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Problemas graves com as contas, declarações de renda duvidosas e rolo grosso na ajuda emergencial do governo federal.

Questão pessoal

Ao que parece, a tentativa de posse do novo conselheiro do TCE, advogado José Ribamar Trindade, indicado pelo governador Gladson Cameli (PP), aprovado pelo Poder Legislativo e chancelado pelo STF é de cunho pessoal. Não deveria! Porém, não é a primeira vez que esse tipo de problema acontece. Ao que pese, Ribamar é preparado até demais para a função.

O fim dos nanicos

Ao proibir o fim das coligações proporcionais o Congresso Nacional criou uma peneira para limpar os partidos nanicos do sistema eleitoral. A previsão é de que apenas 18 partidos (dos mais de 30 registrados) sobrevivam as eleições de 2022.

Não joga a toalha

Os números divulgados pelos institutos de pesquisas não abalaram a campanha da prefeita Socorro Neri (PSB). Continua firme e bem disposta nas ruas pedindo votos.

“A soberba precede a ruína e o espírito altivo à queda”. (Salomão)

. A violência diminuiu bastante em relação a períodos passados, mas ninguém diz nada.

. O governo precisa fazer propaganda!

. Tem que fazer como a galinha quando bota o ovo: gritar para o mundo inteiro ouvir.

. Todo prefeito eleito precisa ter cuidado com as hienas que lhe cercam, podem lhe devorar a dignidade, a honestidade, a honra, o senso de dever.

. Um breve olhar sobre o recente passado das prefeituras do Acre dá para entender do que se trata.

. De acordo com Salomão, a pessoa corrompida pelo dinheiro e pelo poder fica com o espírito deformado como no caso do personagem do livro “O Retrato de Dorian Gray”, do escritor Irlandês Oscar Wilde.

. Se tiver preguiça de ler assiste o filme!

. O candidato Tião Bocalom deveria ser estudado pela ciência:

. É o primeiro caso do mundo de uma pessoa de mais de 60 anos que contraiu o coronavírus e sai da doença esbanjando energia. Canta, pula e dança muito nas carretas.

. O velho Boca é duro na queda, a forma se perdeu!

. Com a volta ao cargo o presidente da Assembleia Legislativa deputado Nicolau Junior vai fazer os ajustes necessários.

. Quem não quiser cair que se deite!

. Bom dia!