A CANDIDATURA do Tião Bocalom (PP) só vingou por três firmes decisões. A primeira foi a senadora Mailza Gomes (PP), que resistiu a todas as investidas do governador Gladson Cameli para vetar o seu nome. Se não tivesse sido firme, a tese do governador teria vencido. A reação foi reforçada pela ação do deputado José Bestene (PP), que retirou sua candidatura à PMRB, já homologada pelo partido, para ser substituído por Bocalom. E o terceiro foi o senador Sérgio Petecão, que se somou a ambos, e acabou sendo o grande condutor da campanha vitoriosa no primeiro turno, e que se encaminha para ser chancelada no segundo turno. Não fosse a ação do trio, o Bocalom não seria candidato e nem estaria preste a ser prefeito de Rio Branco. Mailza Gomes (PP), Sérgio Petecão (PSD) e José Bestene (PP) foram os pilares para manter a sua candidatura.

NOME NA PAUTA

O VEREADOR eleito Samir Bestene (PP) tem tudo para ser o próximo presidente da Câmara Municipal de Rio Branco. O PP, seu partido, elegeu três vereadores e é aliado do Bocalom ((PP), que desponta como favorito para vencer a eleição de domingo.

MARFISA, A GUERREIRA

QUANDO se fala na garra do senador Petecão (PSD) na campanha do Tião Bocalom (MDB), não se pode deixar de lembrar que a candidata à vice-prefeita Marfisa Galvão (PSD), não fica atrás em entusiasmo. Marfisa tem sido uma guerreira.

RECONHECENDO O ÓBVIO

POR DIVERSAS vezes coloquei no BLOG que, os entraves na campanha da prefeita Socorro Neri (PSB), eram a falta de um coordenador político experiente e planejamento. Exatamente o que reclamou ontem seu aliado, o deputado Luiz Tchê (PDT).

DESCOBRIU TARDE

O DEPUTADO TCHÊ (PDT), como político experiente era para ter feito o alerta no primeiro turno, apontar para um erro que era gritante; só agora, no fim do segundo turno, não adianta nada.

NÃO FORAM OUVIDOS

OUVI de várias figuras de proa do governo, que ainda tentaram mostrar que a campanha estava sendo mal conduzida, mas se queixam de que não foram escutados e tiveram de recuar.

ATACADOS PELA COVID

O PREFEITO de Sena Madureira, Mazinho Serafim, e sua mulher, a deputada Meire Serafim (MDB), estão internados na PRONTO CLÍNICA, onde se recuperam. O BLOG deseja saúde a ambos.

TAMBÉM CONTAMINADO

QUEM TAMBÉM foi contaminado pela Covid-19 foi o prefeito eleito de Santa Rosa, Tamir de Sá (MDB), em recuperação na PRONTO-CLÍNICA. A pandemia deu uma acelerada nos casos.

SUPORTE FINANCEIRO

CASO SEJA ELEITO DOMINGO, como as pesquisas indicam, Tião Bocalom terá a sorte de receber uma prefeitura enxuta, e contar com três senadores para lhe destinar recursos e emendas.

FINANÇAS SANEADAS

A PREFEITA Socorro Neri conseguiu em dois anos deixar a prefeitura mais enxugada e com as suas finanças saneadas.

MOSTRAR HABILIDADE

O GOVERNADOR Gladson Cameli vai precisar usar de muita habilidade para compor uma base política à sua campanha de reeleição, em 2022. O seu apoio à candidatura da prefeita Socorro Neri (PSB), deixou a sua antiga base política esfacelada.

REFORÇAR O INIMIGO

OS PREFEITOS eleitos pelo PT não esperem serem abençoados com emendas parlamentares de outros partidos, no próximo ano. 2022 será ano de eleição, devem investir em 2021 em suas bases eleitorais. Na política, não se cria cobra para ser picado.

SERIA INFLAR O JV

REFORÇAR financeiramente as prefeituras governadas por petistas seria o mesmo que construir uma ponte para reforçar uma candidatura do Jorge Viana (PT) ao Senado, em 2022.

PLANO MODIFICADO

A VITÓRIA do Zequinha (PP) a prefeito de Cruzeiro do Sul deve modificar o plano político do ex-prefeito Vagner Sales (MDB) de lançar a deputada federal Jéssica Sales (MDB) para o Senado.

DOBRADINHA COM BITTAR

O GRUPO do ex-prefeito Vagner Sales (MDB) deve fazer uma dobradinha em 2022, com o senador Márcio Bittar (MDB), que ficou ao seu lado no apoio ao candidato Fagner Sales (MDB).

POSSIBILIDADE ABERTA

PODEM ANOTAR para conferir em 2022, caso o contexto político lhe seja favorável, o senador Márcio Bittar (MDB) pode abandonar meta de lançar a mulher Márcia Bittar a deputada federal, e colocá-la como candidata a senadora. Este é o jogo.

INTERESSA AO BOLSONARO

A HIPÓTESE de ter a Márcia Bittar como candidata a senadora já foi alvo de uma conversa entre o senador Márcio Bittar (MDB) e o presidente Jair Bolsonaro, que é simpático a esta possibilidade.

ESQUERDA NA GESTÃO

O PCdoB e o PT estavam na chapa que elegeu o Zequinha a prefeito de Cruzeiro do Sul, e por certo participarão da gestão. Zequinha deixou o PCdoB, mas manteve relação com a cúpula.

ESCOLHA MERECIDA

O JORNALISTA Ailton Oliveira deverá integrar a equipe de comunicação do candidato Tião Bocalom (PP), se este vencer no domingo. Será merecido. Acompanha de longas data o Bocalom.

PAPEL DA LEALDADE

A SECRETÁRIA de Comunicação da PMRB, Socorro Camelo, publicou um artigo duro na defesa da prefeita Socorro Neri. É o papel de quem é leal a quem lhe foi leal. Não cabe por isso, nenhuma crítica. Não se abandona os amigos no infortúnio.

MESMA PEGADA

FALTAM cinco dias para a eleição e a campanha do favorito a vencer a disputa pela PMRB, Tião Bocalom (PP), continua na mesma pegada de mobilização. Ontem, fechou o dia com um grande bandeiraço. Com Petecão, Bocalom e companhia limitada.

FORA DAS RUAS

A CAMPANHA da Socorro Neri não é vista mais nas ruas, ela tem se limitado a cumprir agenda de visitas. A sua campanha, indicam pesquisas, não criou clima de virar no segundo turno.

FRASE MARCANTE

“Dizem que o tempo muda as coisas, mas é você que deve mudá-las”. Andy Warhal.