A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA deu ontem uma prova de autonomia do poder, ao não conceder a licença pedida pela justiça para o afastamento do deputado Nicolau Júnior (PP) da presidência da ALEAC. Mantê-lo afastado da presidência seria como que, chancelar uma condenação antecipada de alguém que não foi denunciado pelo MP, que não foi condenado, e sobre quem pesam apenas suposições. Aplique-se ainda ao caso a cláusula constitucional da chamada “presunção de inocência”. Foi uma decisão sábia. E se deixe que se cumpram todos os ritos processuais, que o deputado Nicolau exerça o seu amplo direito de defesa, até que saia a decisão final sobre as acusações que foram formuladas contra a sua pessoa. Assim é no Estado de Direito. Ninguém pode ser condenado sem antes se defender.

PODEMOS DEIXA SOCORRO

O PODEMOS, dos irmãos Raimundinho da Saúde e vereador Railson Correia, comunicou ontem à prefeita Socorro Neri que, deixou a sua candidatura e vão apoiar o candidato Tião Bocalom (PP). Junto vai o vereador eleito, Pastor Arnaldo Barros.

ACOMPANHOU O PACOTE

O EX-SECRETÁRIO de Saúde da prefeita Socorro Neri, Oteniel, subscreveu a carta de despedida da candidatura do PSB.

PERSPECTIVA DE PODER

ESTE TIPO DE MUDANÇA é natural quando um candidato chega disparado no segundo turno, com uma grande diferença de votos sobre o adversário, como no caso do Tião Bocalom (PP), que colocou 47 mil votos de dianteira sobre a Socorro Neri (PSB). É a chamada perspectiva de poder.

SEM VOLUME

ATÉ ONTEM a campanha da candidata Socorro Neri (PSB) estava sem volume nas ruas. Em compensação, a do candidato Tião Bocalom (PP) fez uma carreata com 400 carros pelo 2º Distrito.

FUTURO A SER PENSADO

O EX-SENADOR Jorge Viana (PT) precisa começar a pensar no seu futuro. O PT, obteve apenas 7 mil votos em Rio Branco, e não fez um vereador. E elegeu quatro prefeitos em municípios de baixa densidade eleitoral. Pouco para quem quer voltar para o Senado.

PP SAINDO POR CIMA

QUEM CRESCEU muito foi o PP, que elegeu o prefeito de Cruzeiro do Sul, e com chance concreta de bisar a dose em Rio Branco. Notadamente, os maiores colégios eleitorais do estado.

NÃO ESTÁ NO CALENDÁRIO

NÃO CONSTA no calendário político do governador Gladson de após a eleição municipal na capital, conversar com o MDB. Segundo um de seus assessores, o MDB tem muitos donos.

SEM COMANDO UNIFICADO

NO ÂMAGO, não é falsa a premissa deste assessor. Não há um comando unificado no MDB. Há o MDB do Flaviano Melo, o MDB do Márcio Bittar, o MDB do Vagner Sales, todos independentes entre si. E, cada qual com pontos políticos de vista diferentes.

PRIMEIRA MINISTRA

A SECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO, Silvânia Pinheiro, é um dos nomes que está entre os mais fortes do governo. O governador Gladson Cameli se refere a ela como “minha Primeira Ministra”.

FASE LARANJA

O BLOG tem a informação que o governador Gladson antecipou para hoje a reunião do Comitê da Covid-19, que estava marcada para a sexta-feira da próxima semana. A capital pode voltar de novo à “fase laranja”, devido ao aumento de contaminados.

RESTRIÇÕES AO COMÉRCIO

NESTA FASE voltaria a limitação da abertura do comércio às atividades consideradas essenciais. Enquanto não vier a vacinação vamos ter de conviver com o sobe desce da pandemia.

COMPRA DE VOTOS

PELO MENOS dois vereadores eleitos terão problemas para manter os seus mandatos, pelo flagrante de compra de votos por seus cabos-eleitorais. A festa da vitória pode acabar em choro.

ANOTEM PARA CONFERIR

NINGUÉM SE ADMIRE se alguns dos prefeitos que foram eleitos venham a ter problemas com a justiça. Seria a repetição do filme de prefeitos da safra passada, que foram afastados dos cargos.

CAMINHO DAS PEDRAS

O EX-PREFEITO James Gomes sabe o caminho das pedras em Senador Guiomard. Conseguiu eleger a irmã Rosana Gomes (PP) prefeita, contra nomes ditos como sendo favoritos na disputa.

PROBLEMA NA MESA

O GOVERNADOR Gladson Cameli tem um problema para resolver urgente: quem é quem vai ocupar a liderança do governo na ALEAC, até aqui comandada pelo deputado Gerlen Diniz (PP).

NOME SEM ARESTAS

UM NOME NOVO, com conhecimento jurídico, de diálogo, que bem poderia vir a ocupar a função é o do deputado Pedro Longo (PV), que se situa como um político de centro e moderado.

CANETA AZUL

O MÉRITO da contratação dos integrantes do cadastro de reserva da Polícia Militar, anunciado para o mês de fevereiro, deve ser debitado ao governador Gladson, que é quem tem a caneta azul.

FATURA LIQUIDADA

A FATURA entre o governador Gladson Cameli e seu vice Major Rocha está liquidada. O governador considera o rompimento como caminho sem volta. Não era outro o desfecho esperado.

SAIU IMPRESSIONADO

O GOVERNADOR GLADSON CAMELI revelou ao BLOG que saiu impressionado com a fluidez política da Degmar Kinpara, mulher do ex-candidato à PMRB, Minoru Kinpara, na visita que fez a ele.

ESTOU NO SALDO

“ELEIÇÃO é assim mesmo, já derrotei esta turma do PT por várias vezes, estou no saldo. Vamos juntar os soldados que restaram para a grande batalha de 2022”. Comentário do ex-prefeito Vagner Sales, sobre a derrota do Fagner Sales em CZS.

FRASE MARCANTE

“DEVEMOS ter sempre velhas lembranças e esperanças novas.” Houssaye