PT elegeu quatro prefeitos e poderá ficar só com dois!

O Partido dos Trabalhadores (PT) reelegeu os prefeitos Isaque Lima (Mâncio Lima), Bira Vasconcelos (Xapuri), Fernanda Hassem (Brasiléia) e elegeu o prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia. Porém, o partido de Jorge Viana (que fez quatro) poderá ficar com apenas dois. A ideia é acompanhar o governador Gladson Cameli que deverá permanecer no PROGRESSISTA e, a princípio, disputar a reeleição.

Cameli irritou aliados ao apoiar prefeitos petistas durante a campanha como, por exemplo, Isaque Lima, de Mâncio Lima. O que ninguém sabia era que Gladson não estava se bandeando para o lado do PT, mas articulando para ter o maior número de prefeitos que poderão ajudá-lo nas próximas eleições. Se vai dar certo ou não são outros quinhentos.

Como a política muda como as nuvens, é melhor esperar se realmente os dois prefeitos petistas vão bater asas como as aves de arribação mudando para o ninho PROGRESSISTA.

Aliados…e aliados

Quando alguém aborda o governador sobre aliados para as eleições de 2022 ele responde sempre como uma pergunta: De que aliados você está falando?

Bala na agulha

O governador Gladson sabe que tem muita bala na agulha para garantir um bom arco de alianças para 2022. Ficar no PROGRESSISTA é uma delas. quem no partido poderá impedir sua candidatura à reeleição ou a qualquer outro cargo?

Acerto de contas

O governador Gladson Cameli (afastado do PP) e o senador Márcio Bittar (MDB) deverão se encontrar ainda essa semana para fumar o cachimbo da paz. Gladson pretende afinar a viola para futuras parcerias Bolsonaristas. Passada a eleição, o jogo muda.

Regras básicas

Durante a campanha eleitoral ninguém respeitou as regras básicas para evitar a contaminação da Covid-19. A explosão da doença não poderá ser atribuída ao comércio, academias, muito menos igrejas. A questão é que pessoas contaminadas foram ao comércio, academias e frequentam igrejas disseminando o coronavírus.

A eleição do delegado

A eleição do delegado Sérgio Lopes (PSDB) em Epitaciolândia representa um marco político novo na história do município. Sérgio derrotou o poderio econômico e as pequenas oligarquias políticas tradicionais da região. Representa o verdadeiro novo. A partir de agora necessitará formar uma boa equipe, trabalhar com honestidade e resgatar a dignidade dos cidadãos. Não pode escorregar para a vala comum dos que se elegem prefeito para serem servidos e não para servir ao povo.

A moda do Trump

A palhaçada do presidente americano, Donald Trump, insinuando haver fraudes na eleição americana fez escola no Acre. Um bando de candidatos derrotados foi ao TRE alegando erro na contagem dos votos por conta do atraso na divulgação do resultado. A falha foi na divulgação e não na apuração.

“Fira-me um amigo e será como óleo precioso sobre a minha cabeça”. (Salomão, o rei sábio)

. Jorge Viana, Carioca e um séquito de petistas foram ao Alto Acre comemorar a vitória do partido em Xapuri, Brasiléia e Assis Brasil.

. O Alto Acre é o último dos bastiões eleitorais petista.

. Pode até abrigar alguns companheiros desempregados, mas o PT vai precisar de muito mais para ampliar os espaços de poder em 2022.

. Assis, Brasiléia, Xapuri e Mâncio Lima são colégios eleitorais mixurucas no contexto geral do estado.

. De qualquer maneira é melhor que não ter nada!

. “Como em quase tudo na vida quem não muda é mudado”, dizia Afif Arão Alves da Costa.

. Márcio Bittar poderá ser contemplado com a SEC; não é nenhuma sec(zinha), é a Secretaria de Educação e Cultura do estado, cujo orçamento é bem maior do que o da prefeitura de RB.

. A fonte é segura!

. O sujeito sai candidato, faz os rolos, as dívidas, os compromissos sem consultar ninguém depois vem com a cara de pau pedir ajuda para pagar contas.

. Em se tratando de política, promessa nunca é dívida.

. De acordo com conceitos da ciência política moderna e contemporânea, o sem vergonha, o mentiroso, o traíra, o pilantra, o tartufo tem mais chances de se eleger do que o virtuoso no sentido platônico-cristão-aristotélico.

. Porém, vez em quando aparece um bom sujeito; honesto, trabalhador, fiel aos amigos, aos contratos e íntegro como o Tião Bocalom para dizer que nem tudo é como é.

. Pode ser diferente, só precisa abrir do olho!

. A prefeita Socorro Neri também é uma boa cristã!

. Bom dia, companheiros!

. A vida segue!