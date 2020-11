ANTES DE FAZER ESTA NOTA ouvi ontem quatro dirigentes partidários com larga experiência em campanhas políticas, e todos de partidos diferentes. Conversei com cinco candidatos a vereadores, para sentir e ter como avaliar a voz rouca das ruas. E todos foram unânimes em dizer que, pelo que ouvem e sentem diariamente nas suas campanhas, nesta última semana para a eleição é de que o candidato Tião Bocalom (PP) deu um salto visível no crescimento da aceitação da sua candidatura. Especialmente, na camada mais pobre da população. E, que por isso, só por um fato grave de campanha não estará no segundo turno. E devendo chegar com uma boa votação. E sobre quem será o outro nome que vai para o turno final houve uma divisão de opiniões, entre os que acham que será a prefeita Socorro Neri (PSB), e os que defendem que vai ser o Minoru Kinpara (PSDB), a enfrentar o Tião Bocalom (PP) na rodada final. A roleta começou a girar, marquem 11, 45 ou 40, façam seus jogos, senhores eleitores.

ELITE NÃO DECIDE

UMA CAMPANHA MAJORITÁRIA tem que ter início, meio e fim. Se não for seguida á risca esta cartilha, dificilmente, um candidato pode ser vitorioso. Sem planejamento é derrota certa.

ANDRÉ BORGES

É UM dos candidatos a vereador de Rio Branco que pegou vento e cresceu no tempo certo, na reta final de campanha. André (PV) fez uma carreata com mais de 200 carros e em torno de 100 motos. Está na disputa por uma ou duas vagas previstas ao PV.

JOGANDO COM OS NÚMEROS

CONVERSEI ontem com um político que conhece de divisão de vagas para vereador. Bisou, o que coloquei no BLOG, nenhum partido fará mais de dois vereadores na capital. Dois será o teto.

MALANDRAGEM, DÁ UM TEMPO!

O QUE OCORRE é que, dirigentes partidários ficam enganando os candidatos a vereadores de suas chapas, projetando que farão três ou quatro vereadores, na capital. É a pura malandragem!

MEU DEBATE É VOTOS

ENQUANTO acontecia o debate da TV-GAZETA o senador Sérgio Petecão (PSD) estava nas brenhas atrás de votos para o candidato Tião Bocalom (PP). “Enquanto debatem, estou atrás de votos nos bairros da periferia,” comentou um irônico Petecão.

BOTAR PARA MOER

E, ainda disse ao BLOG: “até domingo vamos botar para moer”.

ELEIÇÃO POLARIZADA

EM SENADOR GUIOMARD, a tendência, depois da grande carreata do candidato a prefeito Gilson da Funerária (SD), é que a disputa pela prefeitura fique entre ele e a Rosana Gomes (PP).

VOLTOU PARA O JOGO

NA AVALIAÇÃO do deputado federal Flaviano Melo (MDB), o candidato a prefeito de Plácido Castro, Francisco Tavares (MDB), se recuperou e, a disputa da prefeitura será com o Camilo (PSD).

PESQUISA PARA CHAMAR DE MINHA

UM FATO INTERESSANTE nesta campanha para a prefeitura da capital é que choveu institutos de opinião pública, com a maioria dos candidatos tendo um instituto para chamar de meu.

ESTAMOS BEM PERTINHO

NÃO ESTAMOS longe de saber quem fez pesquisas para agradar os contratantes. Não brigo com pesquisa, mas sou cético sobre a maioria que divulgou resultados sobre a eleição para a PMRB.

NÃO MUDA NADA

MAIS UM DEBATE hoje com os candidatos a prefeito de Rio Branco. Será mais um rosário de mesmices e de frases com lugares comuns. A influência de debate na eleição é igual a zero.

ALGUMA COISA CONTECEU

QUANDO UM CANDIDATO ESTÁ BEM nas pesquisas nem olha para os adversários. Só ataca quando sente que está perdendo terreno. Estranho, pois, o tom belicoso atual do Minoru (PSDB).

TUCANO 007

NA SUA ÚLTIMA POSTAGEM insinuou com fotos que há um complô dos candidatos Roberto Duarte (MDB) e Bocalom (PP), contra sua candidatura. Deve estar vendo filmes de James Bond.

TIRADADE BOM HUMOR

ACUSADO de não encher uma Kombi com sua candidatura à PMRB pela prefeita Socorro Neri (PSB), o candidato Daniel Zen (PT) usou do fino humor, chegou ontem para campanha na Cidade do Povo numa Kombi, ele e o deputado Léo de Brito (PT).

FALANDO DE PT

FALANDO SOBRE O PT, é preocupante a situação da sua chapa de candidatos a vereadores na capital, com nove nomes. E, o mais grave: a maioria padece da falta de densidade eleitoral.

BOM VEREADOR

QUADRO ruim para o RODRIGO FORNECK (PT), que foi um bom vereador da atual legislatura da Câmara Municipal de Rio Branco.

COVID NÃO PERDOA

A PANDEMIA da Covid-19 não poupa os políticos. Já foram contaminados na campanha Jorge Viana, Zen, Flaviano Melo, Petecão, e agora o Moisés Diniz. Portanto, cuidado na reta final.

O QUE TEM DE SER SERÁ

A ELEIÇÃO em Cruzeiro do Sul não será movida pela publicação de notícias negativas envolvendo os mais fortes candidatos a prefeito, o Fagner Sales (MDB) e nem o grupo do Zequinha (PP).

ELEIÇÃO POLARIZADA

O ELEITOR tem outros parâmetros para avaliar em quem vai votar para prefeito. É a simpatia pelo candidato, é um favor que foi feito, são os acordos de última hora, e não por fato na mídia.

NÃO TEM CACOETE

O Coronel Ulysses Araújo, quem diria, virou homem de confiança do governador Gladson Cameli e é que procura cooptar aliados para a campanha da Socorro Neri. Falta-lhe cacoete político.

GRANDE EQUÍVOCO

O GRANDE equívoco da candidata Socorro Neri foi montar a sua assessoria política com nomes sem experiência em campanhas majoritárias, o que lhe prejudicou muito. Se cercou de amadores.

FRASE MARCANTE

“Sábios não é quem dá as verdadeiras respostas; é quem formula as verdadeiras questões”. Thomas Davis.