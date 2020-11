Diariamente noticia-se que prefeito fulano, gestor sicrano tem que devolver recursos aos cofres públicos por má gestão, peculato, enfim, por corrupção envolvendo servidores públicos e empresários. Alguns passam até uma temporada na cadeia. Essa situação remete ao velho e sábio adágio popular: O brasileiro só tranca a porta do galinheiro depois de roubado? Ou, melhor ainda, só instala o cadeado na porta da casa depois de roubada? Por que o TCE, os MP’s, a Polícia Federal, Polícia Civil e demais órgãos de controle e repressão a corrupção não conseguem impedir o rombo nos cofres públicos durante o ato? É sempre depois do crime praticado? Perguntar não ofende. A porta do galinheiro continua escancarada. Alguém precisa fechar. Não se trata de galinha, mas de recursos públicos destinados à educação, saúde, coleta de lixo e obras públicas. É o caso de prefeituras, do Depasa e de órgãos estaduais. O Brasil está hoje entre os países mais corruptos do mundo. Como diz o Boris Casoy: “Isto é uma vergonha”!

Covas políticas

Vencer uma eleição para prefeito nem sempre é bom. Perguntem aos ex-prefeitos Everaldo Gomes (Brasiléia), Roney Firmino (Plácido de Castro), Doutor Betinho (Assis Brasil), Marcinho Miranda (Xapuri), Tonheiro (Bujari), Ilderlei Cordeiro (Cruzeiro do Sul), além de outros de Capixaba, Senador Guiomard, do Iaco, Envira e Juruá. Suas eleições foram covas para brilhantes carreiras políticas. Todos foram envolvidos pelas engrenagens da corrupção de tal maneira que nunca mais se elegem a nada. Os tementes as leis de Deus e dos homens se recolhem para uma vida de arrependimento, humildade e mansidão. Porém, há os reincidentes, os de corações obstinados, que continuam se lambuzando na lama da corrupção. Corrompendo e sendo corrompidos. O banimento da vida pública não os intimida. Como diz a Bozena: “Estão por aí comprando votos, daí”!

Enquanto isso na Sapolândia…

Os moradores da Sapolândia não estão muito interessados nos debates vazios sobre supostos valores familiares. Na verdade, querem obras públicas no bairro. Dignidade para as famílias que desejam um prefeito que cuide bem da cidade. Que seja, como dizia o prefeito Raimundo Angelim (PT), um síndico. Sobre famílias, o papel do estado se resume a garantir direitos e deveres para todos com base em uma constituição.

Excelente programa

O programa eleitoral da candidata Socorro Neri (PSB) na noite de ontem foi um dos melhores já produzidos. Livre, leve e solto com várias pessoas testemunhando acerca do profissionalismo dela enquanto professora da Ufac e gestora do município.

Cobertura completa

A equipe do ac24horas vai fazer a cobertura completa das eleições no dia 15 com informações vindas de todo o estado. Depois do encerramento da votação, a equipe estará no estúdio comentando e trazendo detalhes da disputa, analisando pesquisas e debatendo o 2º turno na capital.

“O presidente Trump diz que o Joe Biden roubou; o Biden fala que o Trump é que quer roubar a eleição dele. Esse é o modelo de democracia que os americanos querem espalhar para o mundo”. (Líder supremo do Irã, Ali Khamenei)

. Toda eleição tem candidato que se propõe a fazer o trabalho sujo, de fazer acusações levianas, mentirosas em nome da verdade.

. Em nome de Deus também!

. É exatamente o que fazem os dois extremos da política:

. A famigerada “direita” com a tal “esquerda”.

. O mandamento de, “Não tomar o nome de Deus em vão” nessa eleição (em outras também) foi para o espaço sideral num foguete da NASA.

. A propósito, independente de questões eleitorais o professor Minoru Kinpara é cristão de um excelente testemunho.

. A questão é que numa eleição as reputações são dilaceradas pelos adversários; particularmente não sei se a maioria dos eleitores gosta desse debate.

. O vereador Rodrigo Forneck está curado da Covid-19; sua reeleição é uma necessidade não apenas para o PT, mas para a cidade.

. Quer apostar?!

. “Pessoal, essa é a última semana dá eleição, vamos botar pra moer nos bairros”. (senador Sérgio Petecão, motivando a militância na fazenda Boi Cagão)

. “Meu sonho de ser governador é para fazer tudo diferente, é para testar um novo modelo de governar com humildade e com o povo mais simples, sem formalidades, sem um monte de segurança”. (senador Petecão).

. Se depender do governador Gladson Cameli (afastado do PP) e do deputado federal Alan Rick (DEM) a prefeita Socorro Neri (PSB) vai para o 2º turno.

. Gladson é carismático, popular!

. Sobre o processo eleitoral, depois das eleições Gladson Cameli garante que arruma a casa.

. Nas próximas eleições vamos ter nosso Instituto de Pesquisa, chega de malandragem!

. Todas as pesquisas que nos chegam estão sendo arquivadas para futuras comparações com as urnas depois da eleição.

. Bom dia, ministra Damares!

. Vá se converter, menino!