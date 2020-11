Gladson nomeia réu em ação de improbidade para secretaria de licitação do Acre

O governo Gladson Cameli importou mais um ex-servidor do governo amazonense para a sua gestão. Foi nomeado nesta terça-feira, 10, por meio do Diário Oficial, Epitácio de Alencar e Silva Neto, que passou 13 anos como presidente da Comissão Geral de Licitação do governo amazonense. Epitácio passou por quatro governadores diferentes durante sua gestão.

Silva Neto assume a vaga deixada por Jader Maia Sobrinho que foi exonerado do cargo de secretário adjunto de Licitação para assumir o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro, na Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (SEPA).

O novo secretário adjunto de Licitação virou réu em uma ação civil de improbidade administrativa da Justiça Federal do Amazonas. A denúncia aponta ilicitudes na fase de elaboração de um projeto básica, no contrato e na licitação de um contrato para transmitir videoaulas para alunos de escolas do interior do estado. O contrato, cujo valor inicial foi de pouco menos de R$ 15 milhões de reais, recebeu sete aditivos e segundo o Ministério Público Federal o valor total alcança mais de R$ 100 milhões de reais.