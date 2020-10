TRE-AC recebe secretário adjunto de Segurança Pública em visita institucional

A presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), desembargadora Denise Bonfim, em visita institucional, recebeu, na manhã desta terça-feira, 27, o secretário adjunto da Justiça e Segurança Pública do Acre, Maurício Pinheiro.

Da reunião, cujo objetivo foi alinhar ações institucionais voltadas à segurança das Eleições 2020, também participaram o vice-presidente e corregedor do TRE-AC, desembargador Luis Camolez, o secretário de Tecnologia da Informação, Cleilton Costa, e o secretário de Administração e Orçamento, Altamiro Dantas, ambos do TRE, bem como o assessor Alexandre Souza, daquela pasta estadual.

Durante o encontro, o representante da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública apresentou à Administração do TRE-AC o plano estratégico de segurança que será utilizado, no âmbito do Estado do Acre, durante o pleito que se aproxima.

Ao final da reunião, que aconteceu na sede da Justiça Eleitoral acreana, os desembargadores Denise Bonfim e Luis Camolez destacaram a importância das parcerias institucionais, no sentido de melhor servir à sociedade.