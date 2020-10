CIEE reafirma parceria com o MPAC e apresenta novos programas disponíveis

A procuradora-geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), Kátia Rejane de Araújo Rodrigues, recebeu nesta terça-feira, 27, a visita do gerente regional norte do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), Giuliano Pinto, e do supervisor de unidade, Luiz André Oliveira da Silva, que vieram reafirmar parceria com o MPAC e apresentar novos programas disponíveis.

O encontro foi acompanhado pelo secretário-geral do MPAC, promotor de Justiça Rodrigo Curti e pela coordenadora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional (CEAF), Walnízia Cavalcante. Na ocasião, os representantes do CIEE reafirmaram o quanto que a parceria do programa de estagio tem sido bem sucedida no MPAC desde a sua implantação.

Ambos também trouxeram a conhecimento da instituição, outros serviços que o CIEE oferece como o programa “Jovem talento” e um programa de aprendizagem. Ambos são destinados a alunos que estão cursando o ensino médio. De acordo com o secretário-geral da instituição, o MPAC irá estudar a possibilidade de no futuro implantar um desses programas na instituição para auxiliar e dar oportunidade a jovens do ensino médio.

O MPAC possui um total de 40 estagiários que ingressam na instituição este ano, para atuarem em Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Bujari, nas áreas de Direito, Administração, Sistema de Informação, Psicologia, Serviço Social, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Arquitetura e Engenharia Civil. O processo seletivo para contratação dos estudantes teve início em setembro do ano passado. A carga horário de trabalho é de 30 horas semanais, com bolsa mensal no valor de 1 (um) salário mínimo mais auxilio transporte.