Pedro Longo condena tentativa de privatização de unidades de saúde e defende melhoria em ramais       

O deputado Pedro Longo disse nesta quarta-feira (28) também celebrou o Dia do Servidor Público lembrando que iniciou sua carreira no Estado do Paraná até aposentar-se como magistrado no Acre.

“Precisamos prestigiar as carreiras públicas”, disse ele, condenando a tentativa de privatização das unidades de saúde ligadas ao SUS, projeto anunciado pelo Governo Federal.

“Não dá para privatizar uma UPA. A pandemia mostrou como é importante termos serviço universal de saúde”, afirmou.

Longo reforçou indicação que fez em relação à manutenção do Ramal Granada, em Acrelândia, que segundo ele é um dos mais produtivos em todo o Estado do Acre. O Granada é em parte asfaltado mas precisa de melhoria, assim como muitos outros ramais.

“Os nossos agricultores não querem muito mas possibilidade de escoar a produção e apoio técnico”, observou o deputado do PV.

Além disso, Longo pede também a expansão do serviço de internet às comunidades rurais. A instalação de antenas reduziria custos.