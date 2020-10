Deputado lembra Dia do Servidor ressaltando desafios no Brasil e no Acre     

O deputado Edvaldo Magalhães disse nesta quarta-feira (28) em sessão virtual da Assembleia Legislativa que o Dia do Servidor Público, comemorado hoje, deve ser data lembrada em meio à agressão e estratégia de apontar ao servidor e colocar em sua conta responsabilidades que não lhe pertencem.

“Faz parte de uma política neoliberal retirar do centro da cena aquele que é estratégico nas políticas públicas”, disse o deputado, alertando para a tentativa de privatização do Sistema Único de Saúde (SUS).

Edvaldo lembrou ainda do que considera “falácia” acerca das reformas que não trouxeram nenhum tipo de economia para o Estado do Acre. “Lembro aqui o projeto de terceirização da saúde infelizmente aprovado por esta Casa e o assalto que está sendo feito pelo cartão Avancard com o dinheiro pequeno do servidores públicos”, disse.