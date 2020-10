Sindicato quer diálogo com todos prefeituráveis de Rio Branco

O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed) abriu no sábado o movimento que busca dialogar com os candidatos à prefeitura de Rio Branco, e o primeiro foi Roberto Duarte (MDB). O evento contou com a presença de representates de outras entidades médicas, como Virgílio Prado (CRM), Jene Greyce (AMAC) e Fernando Assis (Academia Acreana).

A meta é realizar reuniões com todos os candidatos da Capital para apresentar propostas e demandas da classe para que os políticos possam conhecer as necessidades para a área, buscando ajudar a desafogar o atendimento na saúde básica.

Daniel Zem (PT) e Tião Bocalom já confirmaram a participação do próximo diálogo com os representantes das categorias médicas. A expectativa é fechar agenda com todos os prefeituráveis.