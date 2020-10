PF e MP investigam falsificadores de diploma de médico no Acre

Do CRM

O Conselho Regional de Medicina do Acre (CRM-AC) denunciou ao Ministério Público Federal (MPF) e à Polícia Federal a tentativa de dois homens de obterem registro profissional no Estado com diplomas falsos de Medicina.

Após checagem junto à instituição de ensino superior onde os supostos médicos teriam estudado, o setor de registros do CRM-AC descobriu que não consta nenhuma informação sobre disciplinas do curso de Medicina cursadas pelos dois homens. Além disso, existem outras inconformidades nos diplomas apresentados como a questão das assinaturas das autoridades, formato dos carimbos e sigla da universidade, que não seguem o padrão dos demais documentos da instituição.

Diante da situação, o CRM-AC indeferiu os pedidos de registro dos dois falsos médicos e ainda acionou a PF e MPF para tomarem as devidas providências.

O Conselho esclarece que existe o sistema de médicos inscritos no CRM. Antes de se consultar, é importante que a população se certifique que o profissional, de fato, é médico e, assim, estará preservando sua saúde.