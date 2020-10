Governo do Estado e instituições parceiras levam ações de saúde à Comunidade do Rio Croa

Em referência ao Outubro Rosa, o Governo do Estado do Acre, por meio do Gabinete da Primeira-Dama, da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Diretos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM), da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) e de instituições parceiras, realizou nesta quarta-feira, 21, a Ação Outubro Rosa com vários atendimentos as 76 famílias que residem na comunidade do Rio Croa.

Participaram também desta ação, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul, o Poder Judiciário do Acre, Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC) e o Ministério da Saúde.

Foram oferecidos: exame preventivo do câncer de colo uterino (Papanicolau), agendamentos de mamografia, tratamento ao tabagismo, testes rápidos, vacinação de crianças e adultos, atendimentos médicos para crianças e adultos, medicamentos, atividades infantis, expedição de certidão de nascimento e atendimento jurídico e psicossocial.

Em agosto, a primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli, realizou a primeira visita ao Rio Croa. Ouvindo as necessidades da comunidade viu que seria importante a busca por apoio junto a outras instituições para que neste mês de outubro fosse levado o máximo de atendimentos com foco nas mulheres que em sua maioria são responsáveis pelo sustento de suas casas. A comunidade também recebeu cursos profissionalizantes, educação ambiental e teve demandas da educação atendidas tudo por intermédio do Gabinete da Primeira-Dama.

“Tenho um carinho especial por esse lugar. Eu só posso agradecer pelo esforço de cada instituição que nos apoiou com esse projeto, atendendo as demandas da comunidade do Rio Croa. Tenho muito orgulho de cada pessoa que se dedicou para que essa ação acontecesse e fosse um sucesso”, agradeceu a primeira-dama.

Conhecendo o Croa, a desembargadora Eva Evangelista, disse que esta ação a fez lembrar do Projeto Cidadão do Tribunal de Justiça, projeto que ela coordena e em razão da pandemia este ano não foi possível ser realizado.

“Esse é um momento singular, com atendimentos indispensáveis a esta comunidade. Precisamos servir as pessoas, doarmos um pouco de nós. Cooperar para essa grande ação, dando acesso a justiça e atendimentos de políticas primárias, essas que o cidadão tanto precisa”, afirmou a desembargadora Eva Evangelista.

“O Acre é sempre bem visto pelo Governo Federal, que se coloca à disposição para contribuir para o fortalecimento do Estado seja das políticas públicas em prol do SUS, políticas raciais e a atenção primária para que haja a diminuição dos casos de média e alta complexidade. Parabenizo a primeira-dama do Estado por esse importante trabalho”, destacou Eden Miranda, superintendente do Ministério da Saúde.

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Clodoaldo Rodrigues, explicou que o apoio do Estado foi muito importante para esta ação e agradeceu o governador Gladson Cameli e a primeira-dama Ana Paula Cameli, pela iniciativa.

“Esse é um trabalho que já realizamos, mas com o apoio do Estado e das demais instituições conseguimos fortalecer os atendimentos oferecendo o melhor para a população e estamos à disposição desta comunidade”, ressaltou o prefeito de Cruzeiro do Sul.

O que a comunidade falou?

Uma das moradoras do Rio Croa, Maria Nairane Oliveira, 26, logo cedo levou a filha Yohana Oliveira, 10 meses, para tomar as vacinas que faltavam, aproveitando que o atendimento agora estava mais perto. Também realizou o exame de PCCU e foi atendida pelo ginecologista e Yohana pelo pediatra.

“Estou muito feliz com esse evento. Para todos da comunidade esse é um momento muito especial. Aproveitei para cuidar tanto da saúde da minha bebê, como também, da minha saúde”, evidenciou Maria Nairane.

A pequena Letícia Almeida de 9 anos brincou muito com as atividades infantis que foram oferecidas e estava atenta a cada orientação que os personagens Lilica e Leleco ensinavam sobre a saúde bucal.

“Gostei de tudo, principalmente as brincadeiras, o cachorro quente e o kit que ganhei para saúde bucal”, frisou Letícia.

Proprietário do Restaurante Croa Sabor e Lenha, junto com sua esposa Maria Damiana da Silva Cunha – responsável pela boa culinária do lugar – Reginaldo Costa da Cunha, conhecido por todos como “Seu Dedé”, cedeu o espaço para que a ação fosse realizada e mencionou a importância do evento para as mulheres da comunidade e também para homens e crianças.

“As mulheres daqui saem 5 horas da manhã para pegar a van na estrada principal, para em seguida ir para a Comunidade Lagoinha para fazer os exames”, explicitou seu Dedé.

“A comunidade do Rio Croa estava em peso ao evento. Foi muito bom e espero que esta ação se repita muitas vezes. Agradeço ao governo do Estado, a prefeitura e os demais órgãos por esta ação em nome da comunidade”, completou.

Um lugar de beleza incrível

Com uma beleza exuberante onde a fauna e a flora mostram sua riqueza. É possível ouvir os sons dos pássaros e respirar ar puro. Admirar as águas escuras de um rio e saber que são águas límpidas. Os vários tons de verde de sua vegetação mostram a sua imponência. Uma experiência para se reconectar com a natureza.

Localizado em Cruzeiro do Sul é durante o verão, período em que as chuvas ficam mais escassas na região, um cenário de encher os olhos acontece com uma planta aquática chamada pasta, uma flor verde, preenche longos trechos do rio, e forma um tapete sobre as águas, tornando um local específico para os visitantes fazerem seus registros fotográficos.