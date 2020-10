O governador Gladson Cameli (afastado do PROGRESSISTAS) está aproveitando o momento político para mandar um duro recado às todos aqueles que não comungam com “o jeito Gladson de governar”. As exonerações e substituições que vem ocorrendo deve se intensificar ainda mais nos próximos dias, principalmente depois do 1º turno das eleições.

Há poucos dias, durante visita a Secretaria de Comunicação (SECOM), Cameli declarou que faria sua última reforma administrativa antes das eleições de 2022.

De acordo com ele, o objetivo é avaliar as promessas de campanha já realizadas e as que estão por se cumprir. Isto, na gestão. No plano político, o governador pretende criar uma plataforma para garantir a reeleição ou mesmo disputar o Senado. Tudo vai depender dos partidos e aliados que estarão ao seu lado.

Enquanto 2022 não chega ele vai gastando a tinta da caneta fazendo os ajustes que imagina serem necessários ao novo momento que espera construir em seu governo. E não adianta choro nem reza porque a eleição de 2018 é página virada. O avião voa para frente e não para trás como ainda imaginam alguns.

Para onde vai o Rocha?

Depois de ter o espaço bastante reduzido no governo, o vice-governador major Rocha (PSL) deve trilhar o caminho da oposição ao governador Gladson Cameli. Porém, tudo vai depender do resultado da eleição para a prefeitura de Rio Branco. Segundo Rocha, ele não tem nenhum problema de ordem pessoal com Gladson. A questão é apenas política.

Ataque gratuito

No ataque gratuito que fez a senadora Mailza Gomes o presidente do diretório do PROGRESSITA em Brasiléia, Vagner Galli, afirmou defender os interesses do partido. Segundo um assessor da senadora, se ele estivesse mesmo defendendo o interesse do PROGRESSISTA, a sigla teria indicado o vice da prefeita Fernanda, do PT. “É que o Vagner está defendo o seu espaço na gestão”, disse.

Fazendo turismo

Prefeito passa quatro anos viajando, fazendo turismo chega na eleição e diz para os eleitores que realmente não pode fazer quase nada porque faltou condições. Ainda culpa a pandemia da Covid-19 como se o coronavírus tivesse chegado em 2016.

Viaturas “tanqueadas”

Fonte da Polícia Federal informa que os tanques das viaturas estão abastecidas até a boca para a realização de novas operações no Acre. O combate a organizações criminosas e a corrupção no sistema público são prioridades. Não esquecendo dos candidatos que costuma aliciar eleitores comprando votos.

“A maioria das pesquisas feitas no Acre, principalmente na capital estão adulteradas”. (José Aroldo, morador do Boa União na fila do CE)

. Comentário na barbearia do Zé na Estação Experimental:

. “Se o governador quer espantar os males do governo é mais seguro ir à sessão de descarrego da IURD ”.

. O azulão costuma azular dez dias antes do dia da eleição; é quando a campanha pega vento.

. “Gastar antes da hora é jogar dinheiro fora”.

. O ministro Onyx Lorenzoni gasta uma nota preta em diárias e voo de jatinho para vir de Brasília deixar um milhão de reais no Acre; é uma vergonha.

. É cada uma!

. Ainda bem que não recebeu a comenda da Estrela do Acre nem a da Volta da Empresa.

. Em Cruzeiro do Sul o jogo está embolado entre Zequinha, Adônis e Fagner Sales.

. No Acre dobrou o assassinato de mulheres.

. O PSD, PC do B e PT, além de lideranças do MDB, trocam figurinhas o tempo todo, aí tem!

. Não é fácil tirar jaboti da forquilha, principalmente das folhas de pagamento.

. Dizem que uma pesquisa custa cerca de R$ 100 mil!

. Governos da FPA também pagavam.

. A pesquisa interna do PT criou frisson!

. Bom dia, general Mourão!

. BOM DIAAAAAAA…!