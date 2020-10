A senadora Mailza Gomes (PP), foi atacada na sua honra pelo presidente do diretório municipal de Brasiléia, Vagner Galli, de faltar com a ética por resolver apoiar a candidatura da Leila Galvão (MDB) a prefeita do município.

EM RESPEITO AO LEITOR

Não tem como explicar ao leitor a publicação na mesma semana de quatro pesquisas, cada uma dando um candidato na frente. Vira uma zorra total. E dar voz a isso acaba sobrando para o Site, que não fez as pesquisas.

NÃO DECIDE ELEIÇÃO

É pesquisa não é o que vai decidir a eleição para prefeito de Rio Branco. Não pode se dar a ela a relevância decisiva que não tem. Estou cansado de dizer que, retrata um momento, virou a página e já perde a validade.

ANOTEM PARA CONFERIR

Depois de conversar com dezenas de candidatos a vereadores, dos mais diversos partidos, com cabos-eleitorais, porque este é o meu trabalho, posso alertar que, não tirem o candidato Tião Bocalom (PSDB) deste jogo.

TUDO EMBOLADO

Conversei ontem com vários políticos de Cruzeiro do Sul sobre a eleição a prefeito. E todos unânimes em dizer que, os três candidatos, Fagner Sales (MDB), Sargento Adonis (PSL) e Zequinha (PP), estão hoje embolados.

COMPONENTE QUE PESA

Dois componentes devem pesar na reta final na disputa em Cruzeiro do Sul: manter o maior volume de campanha, e os votos dos ribeirinhos e dos ramais. Nas campanhas passadas o eleitorado rural sempre decidiu a favor dos candidatos apoiados pelo grupo do ex-prefeito Vagner, o que em tese, é um trunfo do candidato Fagner Sales (MDB). Não sei se será bisado.

NÃO QUER CONVERSA

A informação que este BLOG tem é que o governador Gladson não quer conversa política com o vice-governador Major Rocha. As demissões de membros do grupo do vice – ontem saiu mais uma – é uma maneira de ficar mais afastado. Os governistas dizem que Gladson “cansou” de brigas.

MAIS REAL QUE REI

Assessor próximo do governador Gladson está sendo considerado nos meios palacianos como “impertinente,” querendo ser mais real do que o rei, e após a eleição será remanejado para longe do centro do poder.

FONTE NÃO E REVELA

Como é que soube, não posso dizer porque, fonte não revela, nunca!

MUITO PROFESSORAL

O programa do candidato a prefeito de Rio Branco, Minoru Kinpara (PSDB), está muito professoral. Não está falando para um público de doutorados da UFAC. O eleitor que elege é o dos bairros da periferia.

DISPUTA DURA

Uma das disputas mais duras desta eleição é para a prefeitura de Tarauacá. Junior Feitoza (MDB), Abdias da Farmácia (DEM), Chagas Batista (PCdoB) e Néia (PDT), brigam voto por voto. É a informação que recebo.

CUIDADO COM A CADEIA!

Dinheiro do Fundo Eleitoral é o recurso mais perigoso para os candidatos. Se não for aplicado no fio da navalha da norma legal, o candidato acaba sendo indiciado pela Polícia Federal e vai responder na Justiça Federal.

TRANSFERÊNCIA DE VOTOS

O ex-deputado federal Chicão Brígido mandou uma observação pertinente ao BLOG, sobre vídeos de políticos e personagens de fora do Acre, pedindo votos para candidatos a prefeito. Quem mora aqui já difícil transferir votos, imagine quem nunca fez nada pelo Acre, observa Chicão.

NOME QUALIFICADO

Entre nomes qualificados de mulheres para disputar uma vaga na Câmara Municipal de Rio Branco pelo MDB, está o da médica Wilianne Derze (MDB). A mulher está cada vez mais buscando o seu espaço na política.

EM PRIMEIRA MÃO

Já tinha publicado aqui neste espaço em primeira mão de que a candidata a prefeita de Mâncio Lima, Silene (PP), poderia ter a sua candidatura impugnada por ser cunhada do prefeito Isaac Lima (PT), e se confirmou.

DIFÍCIL REVERTER

Um especialista em direito eleitoral comentou ontem com o BLOG que, será difícil a candidata Silene (PP), reverter a impugnação da sua candidatura em grau de recurso. O prefeito Isaac não se afastou 6 meses antes do cargo, o que garantiria o registro da candidatura.

EXEMPLO EMBLEMÁTICO

Mesmo que consiga disputar a eleição sub judice e ganhar, correria o risco da impugnação ser mantida em instância superior e não assumir. O Deda se elegeu sub judice para prefeito de Rodrigues Alves, mas não assumiu.

ELEIÇÃO POLARIZADA

Delegado Sérgio Lopes (PSDB) e Everton Soares (PSL), a eleição para a prefeitura de Epitaciolândia polarizou entre ambos. O mesmo ocorre em Brasiléia entre a Fernanda Hassem (PT) e Leila Galvão (MDB).

VERDES SE ENGALFINHAM

Fonte do PV aponta Shirley Torres, André Borges e Zé Luiz da Auto Escola, disputando a única vaga prevista para a Câmara Municipal de Rio Branco.