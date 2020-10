Fórum: índice da construção do Acre segue entre os mais altos do Brasil     

O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi) do Acre subiu 2,01 % em setembro, ficando em R$ 1.348,26, o segundo maior do País.

O índice ficou 1,43 ponto percentual acima da taxa de agosto. No ano, o índice acumula alta de 4,71% e, nos últimos doze meses, de 5,77%, resultado bem acima dos 3,95% registrados nos doze meses imediatamente anteriores. Os dados foram obtidos junto ao IBGE.

