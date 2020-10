Fique por dentro da agenda eleitoral de hoje (13), dos candidatos à prefeitura de Rio Branco

Entre os compromissos da agenda dos sete candidatos à Prefeitura de Rio Branco nesta terça-feira, 13, estão: gravação de programas eleitorais, bandeiraço, caminhadas, reunião com apoiadores e empresários.

O candidato do Partido dos Trabalhadores, Daniel Zen, começa o dia visitando a Cooperativa dos Extrativistas do Acre (Cooperacre). A tarde segue em agenda com apoiadores e encerra o dia com conversas com moradores do bairro Adalberto Aragão.

O policial federal e pastor Jamyl Asfury, inicia o dia visitando empresas e realiza caminhada na baixada da Sobral. Pela tarde, continua com visitas em empresas locais, e encerra a agenda com reunião na baixada da Habitasa e Conjunto Esperança.

Já o candidato do PSDB à Prefeitura de Rio Branco, Minoru Kinpara, cumpre agendas internas pela manhã e no período da tarde realiza reunião com apoiadores e caminhada no Tancredo Neves. Fechando o dia com reunião no Conjunto Nova Esperança.

O candidato do MDB, Roberto Duarte, pela manhã, grava material de campanha, realiza visita a empresas e participa de reunião de alinhamento e planejamento de campanha. A tarde se reúne com candidatos a vereador. Encerra a agenda com candidatos a vereador na Vila Betel, Jardim Primavera e João Eduardo.

A prefeita Socorro Neri participa de reuniões institucionais e de gestão. A tarde participa de gravação de vídeo para uma faculdade particular, e encerra o dia em reunião com apoiadores da cultura.

O candidato do Progressistas à Prefeitura de Rio BRanco, Tião Bocalom se reúne com empresários, participa de bandeiraço e caminhada no bairro 6 de Agosto. A tarde realiza novo bandeiraço na rotatória do Horto Florestal, caminhada no bairro Aeroporto Velho e encerra o dia em reunião com lideranças comunitárias.

O candidato do Avante, Jarbas Soster, realiza gravação de campanha no Mercado Elias Mansour, às 10h, e logo depois participa de entrevista ao site Contilnet. Pela tarde, participa de reunião na Baixada da Sobral com lideranças comunitárias e às 18h inaugura Comitê de campanha.