Estado tem o melhor início de mês contra a Covid-19 durante pandemia

No aguardo de uma vacina eficaz que possa acabar de vez com a pandemia da Covid-19, prevista para o início de 2021, os casos da doença que mudou o mundo este ano vêm diminuindo de forma gradativa no Acre. Exemplo disso são os primeiros 12 dias deste mês de outubro. Desde março, quando foram registrados os primeiros infectados pelo novo coronavírus, até o auge da pandemia nos meses de junho, julho e agosto, o Acre tem o “melhor” começo de mês agora em outubro.

Do dia 1º até essa última segunda, dia 12, foram registrados 654 novos casos da doença. Uma média de 54,5 casos diários, bem abaixo da fase de pico, onde teve semana de mais de 200 casos diários.

As mortes também diminuíram consideravelmente. Nos 12 primeiros dias do mês, 14 pessoas morreram vítimas da doença em todo o estado, uma média de 1,2 por dia. Bem diferente do final do mês de julho, quando o Acre alcança uma média de mais de 8 óbitos por dia.

O Acre tem hoje, 29.063 casos registrados e 675 mortes provocadas pela doença. Apesar da redução, as autoridades de saúde orientam a população sobre a necessidade de continuar tendo cuidados como evitar aglomeração, usar máscaras sempre que sair de casa, evitar beijos e abraços e higienizar as mãos sempre que possível com água e sabão ou álcool em gel.