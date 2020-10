Locutor ”Silvio Santos” grava vídeo dizendo que foi exonerado após declarar apoio a Minoru

O locutor Weverton de Oliveira Santos, mais conhecido nos bastidores da política como Silvio Santos, foi exonerado pelo governador Gladson Cameli. A demissão consta na edição do Diário Oficial desta terça-feira, 13.

Nomeado em junho de 2019, Silvio se tornou uma espécie de “porta-voz” informal do atual do governador, fazendo defesas apaixonadas da atual gestão, muitas vezes consideradas “indefensáveis”.

Nos últimos dias, Silvio Santos tem usado as redes sociais para comentar sobre política. Ele não seguiu o comando do governador para que os cargos de confiança do Estado apoiassem a candidata a reeleição Socorro Neri (PSB) e ainda compartilhou recentemente críticas do vice-governador Major Rocha contra o cartão Avancard, que é alvo de investigação do Ministério Público.

Hoje bem cedo, em sua página pessoal do Facebook, veio um comunicado: “Bom Dia a todos, estou passando pra comunicar a toda população Acreana que acabo de ser exonerado do cargo em comissão do governo do estado do Acre , por não aceitar em apoiar a atual prefeita de Rio Branco socorro Nery ,e por compartilhar uma matéria em que o vice governador fala desse cartão Avancard que está acabando com os servidores do estado empresa essa que veio de fora e está levando todo dinheiro do servidor público”, disse o locutor.

Após a demissão, Silvio afirmou que o governador está equivocado com muitas coisas. “Acredite está governando com quem nunca se quer levantou uma bandeira, mas quero também dizer, que em 2022 o povo está de olho”, se referindo ao fato do governo ter vários pessoas ligadas a Frente Popular do Acre ocupando cargos estratégicos.