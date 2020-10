Bestene se solidariza à colega cassada e saúda posse de Pedro Longo

O deputado José Bestene manifestou solidariedade à ex-colega Doutora Juliana, cassada por corrupção eleitoral. Ele cumprimentou o novo deputado, Pedro Longo, que ocupa a vaga de Juliana.

Bestene também fez referência às emendas parlamentares afirmando serem elas de fundamental importância para ajudar instituições.

Ele lembrou da recente agenda que manteve no Dnit do Acre, onde recebeu informes que o deixaram preocupado. “Este ano tem menos de R$70 milhões para manutenção das BRs no Acre”, disse. Em 2021 a situação ficará complicada e ele pediu que a bancada federal se mobilize para não deixar faltar o recursos à manutenção das estradas.