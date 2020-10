Através de parceria, governo garante água tratada para a comunidade do Croa

O Governo do Estado, através da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo (Seet), firmou parceria, na manhã desta terça-feira, 6, com a Fundação Nacional de Saúde do Acre (Funasa), para a implantação da Solução Alternativa Coletiva Simplificada de Tratamento de Água com Zeólita (Salta-Z) na Comunidade do Croa, em Cruzeiro do Sul.

O superintendente da Funasa no Acre, José Ronaldo Bayma, explica que o projeto é uma solução alternativa coletiva de tratamento de água própria para o consumo humano.

“É um sistema de baixo custo para tratamento de água, por meio de uma estrutura física simplificada para clarificar, filtrar e desinfetar águas de superfície e subterrânea. Foi desenvolvida com o intuito de favorecer o acesso à água potável para populações rurais, sem acesso a outra fonte de abastecimento seguro”, declarou.

A secretária de Empreendedorismo e Turismo, Eliane Sinhasique, reforça que a implantação do sistema vai melhorar a qualidade de vida das 76 famílias que lá residem e também o atendimento ao turista.

“Estamos muito felizes por atender mais esse pleito da comunidade. Essa é uma reivindicação antiga dos moradores, que foi apresentada ao governador Gladson Cameli durante visita à comunidade, no dia 26 de setembro. A água do rio Croa é uma água ferruginosa, imprópria para o consumo humano. Por isso, a implantação desse sistema é de fundamental importância para garantir saúde para a comunidade e também para o turista”.

Ainda esse mês, técnicos da Funasa farão o levantamento dos locais que receberão o sistema de forma a atender e beneficiar toda a comunidade.