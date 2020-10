Gladson solicita apoio logístico do Exército para levar pontes de ferro para o Acre

O governador Gladson Cameli se reuniu na manhã desta terça-feira, 6, em Brasília, com os generais que compõem o Departamento de Engenharia de Construções (DEC), na sede do Quartel General do Exército. A reunião serviu para que o governador solicitasse apoio logístico ao general Júlio César de Arruda, chefe do DEC, para o desmonte, transporte e montagem de três pontes de ferro para o Estado do Acre.

As três pontes, localizadas nas cidades de Jardinópolis (SP), Ponta Grossa (PR) e Iaçu (BA), serão reinstaladas nos municípios de Sena Madureira, Xapuri e Rodrigues Alves. Nesse aspecto, Cameli explicou aos generais as dificuldades dos moradores dos municípios que receberão as pontes. “O que está inservível para outros municípios de outros estados, para nós será de grande valia, para aliviar o sofrimento daquelas populações que têm que atravessar o rio diariamente em canoas e seus carros nas balsas precárias”, disse o governador.

As pontes passaram por um processo de doação pelo Dnit, que, inclusive, promoveu a vistoria técnica e afirmou da possibilidade das pontes serem usadas novamente, com os reparos necessários.

O general Arruda ainda orientou ao governador e equipe que, enquanto não se viabiliza a construção ou a reinstalação de pontes nos locais citados, o governo estadual pode solicitar ao Ministério da Integração a instalação de pontes provisórias, iguais às usadas pelo Exército nas situações de emergência.

Participaram, ainda, da reunião com os generais, o procurador-geral do Estado, Paulo Setti; o representante do Acre em Brasília, Ricardo França, e o técnico da representação, Wellington Castelo.