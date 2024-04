A partir de R$ 8.490: confira as 10 motos mais baratas do mercado brasileiro

O mercado de motocicletas no Brasil segue aquecido. Somente no primeiro trimestre de 2024, foram 432.402 unidades licenciadas, o que representou alta de 21,1% em relação ao mesmo período do ano passado. Trata-se do melhor volume de emplacamentos em 13 anos.

No terceiro mês do ano, 152.719 motocicletas foram vendidas no varejo, o que corresponde a um crescimento de 4,6% na comparação com março de 2023 e de 12% em relação a fevereiro.

A Street foi a categoria mais licenciada, seguida pela Motoneta e Trail.

Os dados foram divulgados pela Abraciclo (Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares).

Pensando nisso, a MOTOR SHOW compilou as motocicletas mais baratas comercializadas em território nacional. A mais em conta é a Shineray Worker 125, que parte de R$ 8.490. Os preços foram baseados nos sites das marcas.

Confira abaixo os modelos mais baratos em abril de 2024:

1º – Shineray Worker 125: R$ 8.490

2º – Shineray Worker 150: R$ 8.990

3º – Shineray Jet 125 SS: R$ 9.390

4º – Honda Pop 110i: R$ 9.570

5º – Shineray Rio 125 EFI: R$ 10.690

6º – Shineray Jet 125 SS EFI: R$ 11.090

7º – Honda Biz 110i – R$ 11.670

8º – Yamaha NEO 125 UBS: R$ 12.490

9º – Honda Elite 125: R$ 12.580

10º – Shineray JEF 150: R$ 12.590

Fonte: Motorshow