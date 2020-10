Fechado pela pandemia, Maison Borges completa 10 anos de fundação em Rio Branco       

O Maison Borges está completando uma década de fundação.

Os donos o tem como o primeiro espaço dedicado exclusivamente às grande cerimônias de Rio Branco.

“Até então o Acre não contava com um lugar maior para festas. As formaturas maiores aconteciam em espaços improvisados. Sem medo de errar tiramos este projeto do papel e o sonho virou realidade. Os que são de fora do estado sempre comentam que é uma das melhores casas de eventos do Brasil”, diz a empresária Denise Borges, que cuida do Maison com a família e colaboradores.

No aniversário de dez anos, o Maison está hpa meses fechado por causa da pandemia. Preparar festas é um dom que Deus nos dá. É ver a alegria e satisfação em cada rostinho de cada convidado a noite toda.

O empreendimento gera cerca de 70 empregos diretos em tempos de normalidade.