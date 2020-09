Governo do Acre recebe R$81 milhões do auxílio emergencial aos Estados

O Banco do Brasil creditou nesta sexta-feira (11), nas contas do Governo do Estado e das 22 prefeituras do Acre -as mesmas contas do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) -os recursos correspondentes à quarta e última parcela do auxílio financeiro emergencial aos entes federados em função da pandemia da Covid-19.

O Governo do Estado está recebendo R$81.461.971,97. Das prefeituras, Rio Branco tem mais de R$17 milhões e Santa Rosa do Purus cerca de R$246 mil.

erão depositados R$ 15,037 bilhões para os entes subnacionais. Sobre esse valor não incide desconto para o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). A primeira parcela do auxílio foi paga em 9 de junho, a segunda em 13 de julho e a terceira em 12 de agosto.

Tecnicamente, o auxílio se chama o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).