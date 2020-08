Gladson anuncia óculos de realidade virtual para estudantes do Acre         

O governador Gladson Cameli anunciou nesta segunda-feira (17) que os estudantes do Acre receberão óculos de realidade virtual para ajudar no desenvolvimento pedagógico.

“As escolas serão contempladas com kits de apoio educacional, composto por um óculos de realidade virtual, chromebook e carrinho carregador. As novas ferramentas fazem parte do projeto Escola do Futuro, que também prevê a instalação de internet em todas as escolas estaduais da zona rural e também um novo modelo de infraestrutura das escolas”, explicou o governador durante visita à Secretaria de Educação.

Segundo Gladson, os novos equipamentos tecnológicos vão melhorar o processo de aprendizagem dos alunos e mostrar que o Acre pode ser manter à frente nessa política.

“Quando o aluno olhar essa nova ferramenta e ver que ele terá um ensino diferenciado vai ter mais interesse em estudar e aprender, além de querer cuidar melhor do bem público”, disse ele, que nada falou sobre a volta às aulas presenciais.