Massa de ar frio derruba temperatura a 15 graus no Acre neste fim de semana

Com quedas da temperatura provocadas desde quarta-feira (19) por uma frente fria polar, na sexta-feira (21), o frio vai avançar sobre o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, Mato Grosso, sul de Goiás, Rondônia, Acre e sul do Amazonas, promovendo declínio de temperatura bastante acentuado nesses estados. Geadas podem acontecer já na madrugada de quinta-feira (20) no sul e fronteira oeste do Rio Grande do Sul.

Além disso, com a umidade remanescente e o frio intenso, há também possibilidade de queda de neve nas regiões serranas do Rio Grande do Sul, no Oeste, Sul, Meio-Oeste e Planalto Norte de Santa Catarina bem como em áreas do Sul e Sudoeste do Paraná, entre o fim de tarde e noite de quinta-feira (20), na sexta-feira (21) e no sábado (22). As temperaturas caem cerca de 10º, ficando com máximas de até 20ºC.

A figura abaixo apresenta a previsão de queda de neve acumulada, a partir do modelo COSMO do INMET entre a manhã do dia 21 e a manhã do dia 22 de agosto. Observa-se que o modelo indica neve principalmente nas Serras Gaúcha e Catarinense.