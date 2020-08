Deixando de ser referência para Covid-19, UPA do 2.º Distrito é desinfectada para atendimento ao público

A partir desta segunda-feira, 10 de agosto, a UPA do 2o Distrito voltará a funcionar com pronto atendimento, enquanto os casos de Covid-19 terão como referência o Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into).

Para atender ao público em greral, o Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), realizou uma nova desinfecção na UPA.

Durante a operação, todas áreas foram higienizadas com solução à base de hipoclorito a 1%. A solução é altamente eficaz contra germes, vírus e bactérias. A enfermeira Ecivânia Souza ressaltou a importância da ação para os profissionais de saúde e pacientes. “Nos deixa muito mais tranquilos para oferecer uma assistência de qualidade aos usuários”.