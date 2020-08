Pronaf: bônus do açaí em agosto  é de R$1,13 por quilo no Acre          

Uma nova tabela dos preços bonificados pelo Ministério da Agricultura foi publicada na edição desta sexta-feira (7) do Diário Oficial da União.

Essa tabela contém percentuais de bonificação de produtos da agricultura familiar para composição do preço mínimo que deve ser praticado pelo mercado no período entre 10 de agosto e 9 de setembro de 2020.

Do Acre, apenas o açaí recebe o bônus, que desta vez ficou com 7,05% de garantia no preço do quilo desse produto.

A tabela orienta o Programa Nacional de Agricultura Familiar (Pronaf) no pagamento dos subsídios. No Acre o mercado paga F$1,05 pelo quilo do açaí. Com o bônus do Pronaf, esse valor vai a R$1,13/kg.

Esse valor é o mesmo do mês de junho, mostrando que os produtos extrativistas não passam por um bom momento em termos de mercado no Estado do Acre.

Veja tabela atualizada para todo o País: