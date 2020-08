Inflação em Rio Branco foi a maior das capitais em julho: gasolina e carne sãos as vilãs           

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de julho subiu 0,75% em Rio Branco em julho na comparação com o mês anterior, que já vinha em alta. O IPCA é calculado pelo IBGE e, junto como Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) foi divulgado nesta sexta-feira (7).

Quanto ao cálculo pelo INPC a inflação em Rio Branco foi a maior do País em julho, de 0,83%. “O município de Rio Branco (0,83%) apresentou o maior resultado, principalmente em função das altas da gasolina (7,04%) e das carnes (4,64%)”, afirma o IBGE.

Para o cálculo do índice do mês, foram comparados os preços coletados no período de 1º a 28 de julho de 2020 (referência) com os preços vigentes no período de 29 de maio a 30 de junho de 2020 (base).

O INPC é calculado pelo IBGE desde 1979, se refere às famílias com rendimento monetário de 01 a 05 salários mínimos, sendo o chefe assalariado, e abrange dez regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e de Brasília.

Em 2020, a inflação na capital do Acre cresceu média de 0,40%. No acumulado de doze meses o IPCA é de 1,99%. No país, dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, seis apresentaram alta em julho. O maior impacto (0,15 ponto percentual) veio dos Transportes (0,78%). Em seguida, veio o grupo Habitação (0,80%), que acelerou em relação ao resultado de junho (0,04%) e contribuiu com 0,13 p.p. Já a maior variação positiva veio dos Artigos de residência (0,90%), com impacto de 0,03 p.p. O grupo Alimentação e bebidas, por sua vez, ficou próximo da estabilidade, com alta de 0,01%

No lado das quedas, o destaque ficou com Vestuário (-0,52%), cujos preços caíram pelo terceiro mês consecutivo. Os demais grupos ficaram entre a queda de 0,12% em Educação até a alta de 0,51% em Comunicação.