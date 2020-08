Gladson alerta sobre falsa sensação de que o pior já passou: “não podemos baixar a guarda”       

Em pronunciamento nesta sexta-feira (7) o governador Gladson Cameli alertou aos acreanos que os números atuais da Covid-19 podem passar a falsa sensação de que o pior já passou. “Mas não é tão fácil assim. Não podemos baixar a guarda”, alertou o governador.

A flexibilização, diz ele, não pode ser confundida com o fim dos cuidados higiênicos e de distanciamento social. “Nós estamos na bandeira amarela, perto de um resultado positivo, mas não podemos esquecer de tomar os devidos cuidados de prevenção contra a Covid-19. É hora de cada um redobrar o combate para evitar que o vírus ganhe força novamente, como ocorreu em outras regiões do país e do mundo”, disse Gladson.

Ele pede que os acreanos se cuidem por si próprios e pelas pessoas que amam. “Queremos que tudo passe logo e só com a união e colaboração de todos é que venceremos”.

Assista: