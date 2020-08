TJ do Acre tem 19 cartórios vagos e lança edital para serventuário

Está publicada na edição n.°6.648 do Diário da Justiça Eletrônico, da segunda-feira, 3, o Edital n.°15 apontando 19 cartórios extrajudiciais vagos. Os municípios de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Assis Brasil, Santa Rosa do Purus, Jordão, Tarauacá, Porto Acre, Acrelândia e Bujari são alguns com serventias na lista.

O documento é assinado pelo desembargador-presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), Francisco Djalma, e indica o tipo de serviço, Tabelionato de Notas, Registros, Protestos, Títulos, Ofícios e Registros.

Lista das serventias vagas