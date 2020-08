A posição acima é a endossada pelos principais assessores do governador Gladson Cameli, capitaneada pelo chefe do gabinete civil, Ribamar Trindade, que reassumiu o cargo. A proposta deverá ser levada para aval do governador. O seu objetivo, explicam, é tirar de vez e o mais rápido possível o Gladson de uma nova pauta negativa no PSDB, como a que viveu recentemente no PROGRESSISTAS. Mesmo sem partido o governador poderá montar um arco de alianças em torno da candidatura da prefeita Socorro Neri a mais um mandato, o que lhe garantiria um bom tempo de televisão. Gladson ficou retornou na noite de ontem ao estado, e as ponderações que lhe serão feitas pelos seus assessores é a de que, ele faça este anúncio nesta semana. Sairia do PROGRESSISTAS e de imediato e não se filiaria a nenhum partido, tendo tempo de sobra para escolher por qual sigla disputará a sua reeleição em 2022.

DECISÃO AMADURECIDA

O chefe do gabinete civil, Ribamar Trindade, disse ao BLOG na última segunda-feira que o governador Gladson apoiar a candidatura da prefeita Socorro Neri a mais um mandato é uma decisão amadurecida. E na sua concepção, a aliança política será vitoriosa na disputa da PMRB.

BRINCANDO DE POLÍTICA

Não sei quem foi o tosco ligado ao governo que passou aos sites uma carta do presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, que não diz nada com nada, não tem garantia jurídica, afirmando que, caso o governador Gladson entre no PSDB terá voz na sucessão municipal.

DEPOIS RECLAMAM

Fornecem matéria à imprensa e depois reclamam quando a imprensa publica e comenta. No jornalismo não se pode brigar com a notícia. Rio Branco é uma cidade de muros baixos.

VALIDADE VENCIDA

Até o senador Márcio Bittar (MDB) entrou na história. Sobre a foto, na qual aparece na matéria, junto com o governador Dória, o Gladson Cameli, e o presidente Bruno Guimarães, Bittar mandou uma postagem ao Vice-governador Major Rocha citando ser esta foto antiga.

É PRECISO DESENHAR?

Para chegar dizendo que a Socorro Neri seria a candidata do PSDB teria que haver uma intervenção da nacional, o que seria derrubado na justiça porque a executiva municipal é eleita. E terminaria numa disputa bem mais belicosa do que foi no PP. É preciso desenhar?

CANDIDATURA CONSOLIDADA

O advogado Maria Paiva, que preside o diretório municipal do PSDB foi textual ontem ao BLOG, ao dizer que, a candidatura do Minoru está consolidada num debate que levou um ano e não será retirada. Também dá como zero a hipótese do Minoru vir a ser vice da Socorro Neri.

OPÇÃO EM ABERTO

A única opção que deixa em aberto é a do Gladson Cameli entrar no PSDB para apoiar a candidatura da do professor Minoru Kinpara a prefeito, e que neste caso seria bem recebido. Ou seja: teria de abandonar a idéia de apoiar a candidatura da prefeita Socorro. Não o fará.

IMPRESSÃO QUE PASSA

A impressão que está passando é a de que devem existir assessores do governador Gladson o incentivando a entrar no PSDB dando um chute na porta, criar uma confusão, ao invés de lhe conduzir por caminhos que fujam da discórdia e poupem a sua figura do desgaste político.

SEM OUTRO HORIZONTE

No cenário da sucessão municipal na capital, no campo dos partidos que apoiaram o Gladson ao governo, não vejo outro horizonte que não tenha as candidaturas à PMRB do Tião Bocalom (PROGRESSISTAS), do Roberto Duarte (MDB) e do Minoru Kinpara (PSDB). É o que se mostra.

NÃO DESISTE DA LUTA

Ninguém mais do que o deputado federal Alan Rick (DEM) tem lutado nos ministérios da Saúde e Educação para que sejam marcadas datas do exame de mérito REVALIDA, para que os médicos formados no exterior possam fazer a prova de aferimento, pegar o CRM é trabalhar.

COBRA DIRETO

O Alan Rick agora está cobrando do MEC que divulgue as datas para as provas do REVALIDA. Acabaria com um impasse: quem fosse aprovado pegaria o seu CRM e entrava no mercado de trabalho. Os reprovados iriam estudar para tentar passar no próximo exame. Fim de papo.

ÚLTIMA TENTATIVA

O deputado José Bestene (PROGRESSISTAS) agendou uma conversa entre ele, o senador Sérgio Petecão (PSD) e o governador Gladson Cameli, quando fará a última tentativa de mantê-lo no PROGRESSISTAS, e apoiar a candidatura a prefeito do Tião Bocalom (PROGRESSISTAS) á PMRB.

JÁ DANÇOU

Acho que o Zeca Bestene, nesta dançou: o Gladson Cameli não quer apoiar o Bocalom. Ponto.

GOSTEI DE SER PREFEITO

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB), foi enfático ontem na sua entrevista ao site O estado do Acre, do jornalista Brana, quando perguntado, por qual razão queria ser prefeito novamente: “gosto de ser prefeito para ajudar”. Disputa a reeleição como favorito.

PINTA DE VEREADOR

Ontem, na reunião dos candidatos do PSD a vereador por Rio Branco, na residência do senador Petecão (PSD), o orador mais inflamado foi o candidato Zé Buchim, parecia um vereador na tribuna. O Zé Buchim é uma das pessoas mais generosas que conheço. E de boa qualificação.

USAR A PERÍCIA

Se o Zé Buchim tiver a mesma perícia de pescar votos como tem que de fisgar Jatuaranas no Igarapé São Sebastião, está feito na eleição. Não é Hilário Castro?

NÃO SEI RESPONDER

Tudo que publico na coluna é baseado em declarações de lideranças políticas. Não me perguntem qual vai ser mesmo a decisão final do Gladson Cameli, que não saberei responder. As decisões do Gladson são por impulso do momento, fica difícil fazer alguma previsão.

FALTA COM A VERDADE

Quem disser que conhece politicamente o Gladson está faltando com a verdade.

CONTAS DO GLORIOSO

Uma das lideranças do Glorioso do Dr. Ulysses Guimarães, o MDB, comentou ontem que, dos atuais candidatos a prefeito do partido acha que pelo menos seis têm ampla chance de vitória, e podendo emplacar mais dois, o que totalizam oito prefeitos eleitos. A conferir a previsão.

JURANDO COM FIGA

O senador Márcio Bittar (MDB) jura que não foca uma candidatura a 2022 para o governo. Há quem diga que faz esta jura com as mãos fazendo figas. Tucanos acreditam que nesta manobra de levar o Gladson para o partido tem o DNA do Bittar. Se eu duvido? Nem um pouco.

NEM UM CENTAVO FURADO

E não aposto um centavo furado contra o Bittar estar no partido do Bolsonaro, em 2022.

APOSTAS CORRENDO

Enquanto seu lobo não vem, as apostas estão correndo no meio político sobre qual será mesmo o futuro do governador Gladson. Fosse na Loteca, eu marcaria triplo.

ESPERANDO ADVERSÁRIO

Até agora o grupo palaciano não definiu quem vai apoiar para prefeito de Cruzeiro do Sul. E em meio a esta indefinição, o candidato Vagner Sales (MDB) vai consolidando a dianteira nas pesquisas. E nas pesquisas não entram nem os redutos mais fortes dos Sales, o Alto Juruá.

MAIS UM

Chegam a 11 os candidatos a prefeito de Rio Branco, com a decisão do CIDADANIA em ter candidato próprio à PMRB. Será o Bacharel em Direito e policial civil, Leandro Costa.

BATEU RECORDE

Não me lembro de nenhuma outra eleição para a prefeitura da capital que tivesse tantos candidatos disputando. Por um lado é bom, porque amplia o leque de escolha do eleitor.

FRASE MARCANTE

“A política tem a sua fonte na perversidade e não na grandeza do espírito humano”. Voltaire.